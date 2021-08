9-jarige jongen uit Aalst krijgt seksueel getinte berichten via Instagram, moeder waarschuwt: “Ik walg hiervan.”

Volledig scherm In het gesprek vroeg de persoon om foto's en vertelde ze zelf dat ze naakt was. © RV

De feiten kwam dinsdagavond aan het licht toen de jongen op Instagram zat. Hij gebruikt deze applicatie om zijn Youtubehelden te kunnen volgen. Plots merkte hij op dat een zekere ‘Marie Het Vosje’ hem berichten begon te sturen, waarbij ‘zij’ foto’s vroeg van de jongen. “Mijn zoon kwam meteen naar mij en vroeg of ik deze persoon kende, maar de naam was mij totaal vreemd”, zegt Charlotte. “De persoon vroeg om een foto van mijn zoon en ik heb dan het gesprek even overgenomen en me voorgedaan als mijn zoon.”

De mama was bijzonder onder de indruk van deze feiten en vindt het degoutant. “De persoon drong enorm aan op de foto’s, zelfs toen ik zei dat ik erg onzeker was, bleef ‘ze’ maar zeggen dat ik er heel mooi uitzag op mijn gewone foto en dat ze meer foto’s wilde zien. Op een bepaald moment vertelde zij ook dat ze naakt in de zetel zat en zelf geen foto’s kon sturen.”

Volledig scherm De foto's die het instagramprofiel gebruikte zijn niet van de persoon zelf. © RV

Charlotte waarschuwde meteen op haar Facebookcontacten over het profiel en zal ook klacht indienen bij de politie. Op haar post kreeg ze meteen reacties van anderen die ook berichten hadden gekregen van hetzelfde profiel. “Ook hier werden soortgelijke gesprekken gevoerd en werd er naar foto’s gevraagd. Aan een kennis van mij vroegen ze zelfs om een naaktfoto. De profielfoto bleek ook vals te zijn”, aldus Charlotte.

Het profiel en de foto werden meteen gerapporteerd. De foto is intussen verdwenen, het profiel zelf nog niet. “Als mama gaat er op dat moment heel veel door je heen, ik ben enorm geschrokken en ik walg van de vragen die mijn zoon kreeg. Tegelijk ben ik bijzonder fier op mijn zoon dat hij hiermee meteen naar mij kwam zodat er erger is vermeden, want misschien stelt niet iedereen zich hier vragen bij", klinkt het.

Charlotte vermoed dat de persoon uit Aalst afkomstig is, want hij of zij wist heel veel over verschillende carnavalsgroepen. “Ik ga zeker nog klacht indienen bij de politie, maar intussen wil ik toch al waarschuwen om voorzichtig te zijn”, klinkt het. De politie laat weten dat het meisje van wie de foto ten onrechte als profielfoto werd gebruikt, al klacht heeft ingediend. Andere klachten zijn er op dit moment nog niet. Er is alvast een onderzoek gestart naar het misbruik van de foto’s.