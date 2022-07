85ste Natourcriterium lokt 55.000 toeschouwers naar Aalst: “Tegenslag dit jaar is voordeel volgend jaar”

AalstHet publiek liet het ondanks de mindere affiche niet afweten voor het Natourcriterium in Aalst. Die werd maandagavond voor de 85ste keer - wellicht voor het eerst in 20 jaar zonder klassementwinnaar - gereden.

Voor organisator Renno Roelandt die er de voorbije 20 jaar bij was, waren het lastige dagen voor aanvang van het Natourcriterium. “En dat we er ondanks alle inspanningen voor het eerst in mijn carrière niet in slaagden om een klassementwinnaar naar Aalst te halen doet pijn”, bekent hij. Nochtans bewoog de organisatie hemel en aarde. Inspanningen die op de valreep nog loonden.

“We slaagden er in nog net op het laatste moment in om Jasper Philipsen te strikken waardoor we het publiek, in combinatie met Yves Lampaert, dan toch de winnaar van de eerste en de laatste rit kunnen tonen.” Dat publiek liet het in elk geval niet aan haar hart komen. Dikke drommen wielerliefhebbers en sfeersnuivers genoten van het Aalsterse wielerfeestje. “Alle redenen om te feesten zijn goed”, konden we meermaals langs de kant van het parcours optekenen.

Langs dat parcours was dan ook een massa volk te vinden. Volgens burgmeester Christophe D’Haese (N-VA) kwamen 55.000 toeschouwers opdagen voor de 85ste editie. De mindere affiche is overigens geen teken aan de wand voor de volgende editie. “In tegendeel. We hebben dit jaar heel wat geld uitgespaard waardoor we er volgend jaar een serieuze lap op kunnen geven”, belooft Roelandt.

Volledig scherm Het 85ste Natourcriterium lokte 55.000 toeschouwers naar Aalst. © Frank Eeckhout

Volledig scherm Het 85ste Natourcriterium lokte 55.000 toeschouwers naar Aalst. © Frank Eeckhout

Volledig scherm Het 85ste Natourcriterium lokte 55.000 toeschouwers naar Aalst. © Frank Eeckhout

Volledig scherm Het 85ste Natourcriterium lokte 55.000 toeschouwers naar Aalst. © Frank Eeckhout

Volledig scherm Het 85ste Natourcriterium lokte 55.000 toeschouwers naar Aalst. © Frank Eeckhout

Volledig scherm Het 85ste Natourcriterium lokte 55.000 toeschouwers naar Aalst. © Frank Eeckhout

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.