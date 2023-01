70-jarigen van Hofstade plannen feest: “Iedere 5 jaar komt de klas van 1953 samen”

De klas van 1953 uit Hofstade zoekt naar klas- en leeftijdsgenoten die samen een stevig feestje willen houden in hun thuisdorp. “Iedere 5 jaar komt de klas van 1953 samen om herinneringen op te halen aan hun schooltijd in Hofstade”, zeggen de organisatoren. “Ook zeventigers die op latere leeftijd de troeven van de meest charmante deelgemeente hebben ontdekt, zijn meer dan welkom. Helaas beschikt de organisatie niet over actuele contactgegevens van alle leeftijdsgenoten.”

Woon je in Hofstade, word je 70 in 2023 en wil je graag oude bekenden terugzien of nieuwe vrienden voor het leven maken? Schrijf je dan in voor hét 70-jarigenfeest dat plaatsvindt op zondag 4 juni om 12 uur in Martinet. Stuur vóór 15 april een mailtje naar Luc Wauters via bart.wauters3@telenet.be.