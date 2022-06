7 miljoen euro voorzien voor geschrapt Vlaams museum, dient voor onderhoud Pupillen en uitbreiding Utopia

Aalst Zondagse fietstocht neemt je mee in het verhaal achter Aalsterse B&B’s: “Ontdek gastvrije Aalsterse logeer­adres­jes”

Op zondag 3 juli start Visit Aalst met de zomerprogrammatie. Dan staat er opnieuw wekelijks een zondagse themarondleiding op de planning. “Dit jaar doen we het Anders in Aalst, want we starten direct met dé uitsmijter. We trappen ons zomeraanbod op gang met een zondagse fietstocht die je meeneemt in het verhaal achter onze hedendaagse Aalsterse B&B’s”, zegt schepen van Toerisme Caroline De Meerleer (N-VA).

27 juni