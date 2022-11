600 Rode Duivels-fans in De Filatuur in Aalst: “Volgende match verwachten we nog meer volk”

Terwijl redelijk wat WK-events geannuleerd werden, kon je in Aalst wél naar de Rode Duivels kijken. In De Filatuur was er een zaal in het geel verlicht en een andere in het rood. De gele bleef deze keer redelijk leeg, maar de rode zaal stond bomvol fans. Het event is gratis. “We schatten dat hier tussen de 500 en 600 fans zijn”, zegt de organisator. “Maar het WK moet nog op gang komen, dus de volgende match zal dat zeker meer zijn.”

Luna, Merel en Jade waren drie enthousiaste fans. “Sven Uyttersprot van De Mol organiseert dat hier hé, en we zijn grote fan van De Mol”, lachen ze. “Het is gewoon de beste locatie om de match te volgen. Het is leuk dat we in Aalst kunnen kijken. We zijn misschien niet de grootste voetbalfans, maar de Rode Duivels daar supporteren we wel voor”, zeggen ze.