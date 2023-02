500 gratis carnavalstattoos in tattooshop an Pommeline: “Opbrengst gaat naar het goede doel.”

“Het was een zeer geslaagde dag met 500 gratis tattoos. Volgend jaar doen we het opnieuw”, zegt Cirio Wassenhove, de vriend van Pommeline Tillière. Een hele dag was het een komen en gaan van carnavalisten. De ene wou een ajuintjes op zijn been of voet, een andere op zijn arm of hand. Thimoty was toch een beetje de pijn aan het verbijten. Hij had gekozen voor een tattoo op zijn enkel. “Als je dit doorstaat, kan je op eender welke plaats een tattoo laten zetten. Dat zal minder pijn doen”, zei de tattoo-artist. “Ik ben in Aalst geboren en ik loop elke dag met mijn voeten op de Aalsterse grond, dus wou ik op mijn voet een echte Aalsterse tattoo”, zegt Thimoty. “En ik heb er het goede doel mee gesteund. Dat is eigenlijk nog het voornaamste.”