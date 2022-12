50 verlichte tractoren brengen fel gesmaakte ‘Kerstparade’: “Feeërieke sfeer en duizenden kerstlichtjes”

Aalst Aquatopia veruit duurste Aalsterse bouwpro­ject ooit: “Kosten stijgen naar 59 miljoen euro, en daar zal het niet bij blijven”

Aquatopia is veruit het duurste bouwproject van de stad in de recente geschiedenis van Aalst. Eerder werden de kosten geschat op 55 miljoen euro, maar ondertussen is de kostprijs van het nieuwe stedelijke zwembad al opgelopen tot 59 miljoen euro. Of het zwembad de belastingbetaler nog meer zal kosten hangt vooral af van het aantal verkochte toegangsticketjes en de evolutie van energieprijzen.

