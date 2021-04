49-jarige Vlaming wint met inzet van 15 euro wereldrecordbedrag van 19,4 miljoen euro bij online jackpot

AalstEen 49-jarige man uit Vlaanderen heeft maar liefst 19.430.723,60 euro gewonnen bij een online jackpot dankzij Napoleon Sports & Casino. Nooit eerder in de geschiedenis van online entertainment won een speler een hoger bedrag in een online slot game.

Deze gigantische jackpot, waar spelers wereldwijd naar dingen en aan bijdragen, gaat naar een speler van Napoleon Sports & Casino, een bedrijf gevestigd in Erembodegem bij Aalst. De Belg won de hoogst uitzonderlijke Mega Moolah-jackpot in het spel Absolootly MadTM Mega Moolah van Microgaming. Deze online slot game kan in tientallen landen over heel de wereld gespeeld worden, van Groot-Brittannië tot Ethiopië. Napoleon Sports & Casino is uitermate trots dat een speler op de Napoleon-website dit duizelingwekkende bedrag wist te winnen.

15 euro

De Napoleon-speler, die anoniem wenst te blijven, zag hoe het geluk zijn kant koos in Absolootly Mad Mega Moolah. Met een inzet van euro 15 haalde hij plots meer dan 19,4 miljoen euro binnen. Een ervaring die met niets te vergelijken valt. “Dat gevoel is onbeschrijflijk. Eerst geloof je het niet. En nu moet het allemaal nog bezinken”, zegt de speler. “Het was bij mijn laatste spin dat het gebeurde.”

Ook Tim De Borle, CEO van Napoleon Sports & Casino Online is in de zevende hemel. “Dit is uiterst uitzonderlijk”, zegt hij. Absolootly MadTM Mega Moolah is een interactieve slot game in een feeëriek thema. De Mega Moolah jackpot wordt willekeurig geactiveerd. In de jackpotronde hebben spelers de kans om de Mini, Minor, Major, en de grootste pot van allemaal, de Mega Jackpot te winnen. De kans dat die Mega Jackpot valt, is al vrij uitzonderlijk, maar dat dit dan nog eens bij een Belgische speler van Napoleon Sports & Casino gebeurt, is uniek. “Ook voor iedereen bij Napoleon Sports & Casino is dit een fantastische mijlpaal. Hiermee schrijven we geschiedenis”, vervolledigt De Borle.

Guinness Book of World Records

De bescherming van de speler, zowel bij winst als verlies, staat altijd centraal bij Napoleon. Tim De Borle benadrukt uitdrukkelijk dat de winnaar vanuit Napoleon begeleiding kan krijgen om met deze winst om te gaan. Napoleon Sports & Casino zal ook de nodige stappen ondernemen om de speler en zijn duizelingwekkende bedrag voor te dragen voor een opname in het Guinness Book of World Records. Als dat lukt, neemt hij de fakkel over van een Brit die in 2015 een bedrag van 17,8 miljoen euro won.