400 openstaande vacatures bij cafés en restaurants in Aalst: “Kom op de Hopmarkt proeven van een job in de horeca”

AalstNog tot en met 9 september kun je letterlijk en figuurlijk proeven van een job op de Hopmarkt in Aalst. VDAB, de stad Aalst en Unizo Oost-Vlaanderen willen op die manier de vele beschikbare jobs in de horeca promoten. In Aalst en de Denderstreek zijn er ongeveer 400 openstaande horeca-vacatures.

“Ook in 2021 beleefde de horeca opnieuw moeilijke tijden, door een uitstroom van werknemers en werkzoekenden die hun jobdoelwit veranderden. Hierdoor ontstond een nijpend personeelstekort in de sector. Toch hebben jobs in de horeca heel wat troeven, niet in het minst het veelvuldig contact met klanten en hun appreciatie voor de gastvrijheid en de beleving die je biedt. Daarnaast biedt de sector uitgebreide tewerkstellingsmogelijkheden in uiteenlopende jobs: van kok en hulpkok over zaal- en keukenmedewerker tot kelner en bartender. Om deze verscheidenheid aan jobs in te vullen, staat de horeca open voor alle mensen die goesting hebben om gasten te verwelkomen en een mooie ervaring aan te bieden”, zegt de VDAB.

Horecatrailer op de Hopmarkt

Stad Aalst, Unizo Oost-Vlaanderen, VDAB en Syntra willen samen het personeelstekort in de sector aanpakken. Daarom laten ze iedereen letterlijk en figuurlijk proeven van een job in de horeca. Deze week kunnen bezoekers met horeca-ambities aan de slag gaan in een mobiele keukeneenheid op de Hopmarkt in Aalst.

In en rond de mobiele horeca-trailer kunnen geïnteresseerden aan de hand van enkele opdrachten uittesten of ze al de juiste skills hebben om direct aan de slag te gaan in de horeca. Is dat niet het geval, dan bestaan er (korte) opleidingen voor keuken- of zaalmedewerker in Aalst om alsnog die droomjob in de horeca te kunnen uitoefenen. Op donderdag- en vrijdagvoormiddag kunnen werkzoekenden rechtstreeks solliciteren bij horecawerkgevers uit de buurt in het gebouw van VDAB op de Hopmarkt tijdens een mini jobdate.

Meer info over het programma vind je op de website van VDAB.

Volledig scherm VDAB, Unizo en Syntra zoeken horeca-personeel op de Hopmarkt in Aalst. © Swirko

