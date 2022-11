40 studieplekken in Aquatopia: “Studeren gebeurt steeds vaker buitenshuis”

AalstIn december zullen er ook studieplekken in het nieuw stedelijk zwembad Aquatopia in Aalst voorzien zijn.

“Studeren gebeurt steeds vaker buitenshuis. Utopia is dan ook een logische keuze om samen in de boeken te duiken. In drukke periodes botst de bibliotheek echter al eens op haar limieten wat het aanbod van studieplekken betreft. De bib moet immers tegelijkertijd toegankelijk blijven voor andere gebruikers zoals academiestudenten, toeristen, leners en mensen die gedurende korte tijd kranten of boeken willen lezen”, zegt de stad Aalst.

Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van Onderwijs, vindt dat een goed initiatief. “In december staan zowel de hogeschool- en universiteitsstudenten als de leerlingen uit het secundair voor belangrijke examens. We willen alle studenten ook in deze periode zo goed mogelijk faciliteren. De studieplekken in Utopia zijn al enkele jaren een groot succes. Om aan de stijgende vraag te voldoen, gingen we dus op zoek naar extra plaatsen”, zegt hij.

Bij deze zoektocht kwam het stadsbestuur uit bij het gloednieuwe Aquatopia. Matthias De Ridder (N-VA), schepen van Sport, is tevreden. “In samenspraak met Sport AG beslisten we om tussen 1 en 31 december ook in Aquatopia 40 extra studeerplaatsen te voorzien. De vergaderzalen lenen zich uitstekend voor deze functie. Studenten kunnen er van maandag tot zaterdag terecht en dit tussen 8 en 18 uur. Het toezicht gebeurt door studenten”, zegt hij. VONK, de jeugdraad van Stad Aalst, gaat actief op zoek naar jongeren die zich voor toezichtbeurten willen engageren.

In Utopia zal opnieuw de blokregeling worden toegepast waarbij studenten verplicht registreren en een blokblokje uitlenen dat hen recht geeft op een plek voor één dag. Om te studeren in Aquatopia reserveer je vooraf je plaats via de website van Utopia. Schepenen De Ridder en Van Overmeire hopen dat op deze manier zoveel mogelijk studenten hun blokperiode in de best mogelijke omstandigheden kunnen invullen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.