39-jarige man overleden in politiecel in Aalst, alles wijst in richting van natuurlijk overlijden

Wat er zich exact heeft afgespeeld in de politiecel in Aalst, is op dit moment nog compleet onduidelijk. De man werd afgelopen nacht opgepakt in verband met een drugsdossier. Hij werd toen nog ondervraagd door de politie en de man reageerde normaal en er werden geen problemen opgemerkt. Ook toen hij in de cel zat werden er geen problemen opgemerkt. ‘s Ochtends werd de dertiger dan dood opgemerkt in zijn cel, en overleed hij vermoedelijk in zijn slaap. De man is geen onbekende voor de politie, en zou in verschillende drugsdossiers genoemd worden. Voor de feiten waarin hij gearresteerd werd, moest hij ook vandaag voor de onderzoeksrechter verschijnen.

Burgemeester Christoph D’Haese heeft er alle vertrouwen in dat het onderzoek een goede afloop kent. “Ik ben absoluut voorstander van een grondig onderzoek zodat we snel klaarheid kunnen scheppen en transparant kunnen zijn in wat er is gebeurd", zegt D’Haese. “Ik heb het volste vertrouwen in de goede afloop en zo kunnen we elke zweem van twijfel wegnemen. Er zal nu nog een grondige autopsie gebeuren in Antwerpen op het lichaam die meer duidelijkheid moet scheppen over de precieze doodsoorzaak. Het parket zal hier later dan nog wel over communiceren", besluit D’Haese.