300 à 400 heroïneverslaafden in Aalst. “We moeten die mensen helpen”, zegt burgemeester D’Haese (N-VA)

Bijna vergeten olympiërs Bijna vergeten olympiërs blikken terug op hun Spelen. Succesvol of niet, het blijft een unieke herinne­ring

1 juli Van vrijdag tot en met de start van de Spelen in Tokyo op 23 juli blikken meer dan honderd (bijna vergeten) olympiërs terug op hun Spelen. Over één zaak zijn ze het roerend eens: succesvol of niet, het blijft een unieke herinnering.