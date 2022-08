3,9 miljoen euro voor Sint-Martinuskerk: “Restauratie van preekstoel van priester Daens en de vele altaren.”

“De Sint-Martinuskerk is een unieke erfgoedparel en een stijlvoorbeeld van de Brabantse gotiek”, vertelt minister Matthias Diependaele (N-VA). “Het is een pijler van mijn beleid om dergelijke gebouwen te helpen bewaren voor toekomstige generaties. Via subsidies ondersteunen we daarom restauratiewerken waar mogelijk.”

In 2014 werd een meerjarige subsidieovereenkomst afgesloten voor de restauratie van de Sint-Martinuskerk (2014-2024). De Vlaamse Regering voorziet een premie van in totaal 17,7 miljoen euro en het stadsaandeel bedraagt 4.4 miljoen euro. De werken vorderen zoals gepland en momenteel wordt gewerkt aan fase 8 van de 10 restauratiefases. Deze loopt nog tot augustus 2023, maar ondertussen wordt dus al volop toegewerkt naar fase 9.

“Fase 9 is een langere fase”, legt Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van Erfgoed, uit. “Het is een fase waarin onder andere de preekstoel van priester Daens en de vele gilde- en ambachtsaltaren zullen gerestaureerd worden. Dankzij de financiële steun van de Vlaamse Regering kunnen we hiervoor de nodige experten inschakelen”, zegt hij.

Deze voorlaatste fase van de restauratiewerken zal tot augustus 2025 duren, maar ondertussen blijft ook nu weer de kerk geopend voor publiek. “Vandaag kunnen bezoekers via een tunnel door het koor naar het reeds afgewerkte hoogkoor. Iets dergelijks voorzien we ook voor fase 9, zodat het voor de Aalstenaars en bij uitbreiding elke bezoeker van de kerk, mogelijk zal zijn de reeds afgewerkte delen van de kerk in al hun glorie te komen bewonderen”, besluit schepen Van Overmeire.

Volledig scherm Vlaams minister Diependaele bezocht de Sint-Martinuskerk van Aalst. © Swirko

