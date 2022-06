250 vakbondsmilitanten vertrokken vanuit Aalst naar de betoging in Brussel: “Er zijn veel werkende armen”

Zottegem/Middelkerke/Aalst Edward (50) opent tweede revalida­tie­cen­trum voor patiënten met hersenver­lam­ming: “Zoveel mogelijk mensen en kinderen helpen met technolo­gie”

Hof van Nassau in Zottegem is sinds kort de tweede uitvalsbasis van TRAINM. Eerder opende Dilbekenaar Edward Schiettecatte (50) al een gelijkaardig revalidatiecentrum in het centrum van Antwerpen. “Om zoveel mogelijk patiënten met een hersenverlamming te laten revalideren, is er in Vlaanderen nog nood aan minstens twee vestigingen van TRAINM", zegt Edward.

15 juni