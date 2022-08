25 jaar wijndomein De Kluizen: “Vier dagen wijnfeest”

Het wijnfeest vindt plaats van 18 tot en met 21 augustus. Op donderdag 18 augustus is er wijnterras vanaf 16 uur in de Broekstraat 42 in Herdersem. Op vrijdag 19 augustus is er een wijnproeverij, reserveren op voorhand is noodzakelijk. Op zaterdag 20 augustus is er weer een open wijnterras in de Broekstraat vanaf 14 uur, maar ook een bezoek aan de wijngaard aan de Affligemdreef tussen 14 en 17 uur. Op zondag kan je op de wijngaard ook het expeditiespel spelen en is er in Herdersem opnieuw een open wijnterras vanaf 11 uur.