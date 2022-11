25 jaar Hartcentrum ASZ gevierd in De Werf: “We blijven inspelen op technologische ontwikkelingen”

“Tijdens dit congres werden verschillende innovatieve technieken voorgesteld die reeds worden toegepast in het ASZ. De dienst Cardiologie wil inspelen op technologische ontwikkelingen en zet sterk in op het verlenen van patiëntgerichte zorg”, zegt het Aalsterse ziekenhuis. “Zo is Bundle Branch Pacing een vrij recente en nieuwe pacingmodaliteit waarbij men de elektrische stimulus van de pacemaker aflevert in de directe nabijheid van de linkerbundeltak. Dit zorgt voor een natuurlijk samentrekken van de hartspier wat hartfalen vermijd en de inspanningstolerantie van de patiënt verbeterd. Het ASZ is één van de weinige hartcentra waar deze techniek vaak wordt toegepast.”