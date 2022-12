24-uren van Cimorné: “Vorige keer 33.136 euro ingezameld, nu willen we nog meer”

“Tijdens de laatste editie in 2019 werd op onze indoor mini-wielerpiste maar liefst 423 km gereden en in totaal 33.136 euro ingezameld”, zegt Tom Calloens van De Fietserij. “We koppelen onze actie aan de Warmste Week die in het teken staat van kansarmoede. Wij zamelen geld in voor vzw Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen. Zij zijn op zoek naar extra middelen voor de herinrichting van hun Speel-o-theek. Het is een plek waar kinderen kunnen spelen, ontspannen, op gesprek gaan of huiswerkbegeleiding krijgen. Een beetje een ‘tweede thuis’ voor velen.”

Het tweede goede doel is De Zelfmoordlijn, op initiatief van de Golden boys, ter nagedachtenis van hun voorzitter. Als voetbalploeg willen ze aandacht vragen voor de Zelfmoordlijn. Deze biedt hulp aan mensen met sombere gedachten, maar ook aan nabestaanden, bezorgde vrienden en familie.

De Warmste Tafel

“Kom langs met vrienden, buren, sportclubs, collega’s en rijd een uurtje rondjes op de piste. Verzamel minstens 4 sportievelingen en zamel zoveel mogelijk geld in. De rondjes op de piste worden verkocht per uur, inschrijven kan door een mail te sturen naar tom@fietserij.be Kom kaarten bij ‘Belotopia for Life’. Elk uur zoeken we een aantal spelers om met of tegen onze marathonkaarters te belotten. Alle info op BelotopiaForLife. Reserveren kan via belotopiaforlife@gmail.com. DJ Willy zorgt 24 uur lang voor muziek en nodigt hiervoor 24 verschillende dj’s uit. Kom een plaatje aanvragen en dans”, zeggen de organisatoren.

Nieuw dit jaar is de ‘De Warmste Tafel’, een tafel waar er elke drie uur een succulent menu zal worden geserveerd door een topchef. “Schuif mee aan tafel bij Roel en zijn steeds wisselende bekende Oilsjteneers en help hem op een gastronomisch verantwoorde manier de 24 uur door te komen. Neem deel via dewarmstetafel@gmail.com en schrijf mee aan een stukje culinaire geschiedenis”, luidt het.

De Warmste Rit

De Golden boys organiseren ‘sjotten for life’. Schrijf je in met een team van 3 personen en speel een match(ke) in onze tent op het Begijnhof. Elk halfuur zoeken we een nieuw team. Inschrijven via sjottenforlifeGB@hotmail.com

Zondagochtend organiseert Van Hee & Partners Cycling Team de tweede editie van ‘De Warmste Rit’. Een groepsfietstocht met maximaal 100 deelnemers onder het motto ‘samen uit, samen thuis’. Inschrijven kan via dewarmsterit2022@gmail.com

Alle info op de Facebookpagina fb.com/cimorne. Wil je gewoon een bijdrage storten? Dat kan op het rekeningnummer BE96 7370 5098 9105 met vermelding ‘24-uren Cimorné’.

