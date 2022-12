24-uren van Cimorné opnieuw voltreffer: “10.549 toertjes gereden op de wielerpiste”

Aalst Agentschap Opgroeien sluit Aalsters kinderdag­ver­blijf De Troetel­beer­tjes: “24 kinderen verliezen opvang­plaats”

Agentschap Opgroeien heeft deze avond beslist om kinderdagverblijf De Troetelbeertjes in de Geraardsbergsestraat in Aalst te sluiten. “De sluiting treft meer dan 20 gezinnen en gaat in vanaf vrijdag 16 december. Ik vind het enorm belangrijk dat wij als stad onmiddellijk helpen waar het kan, ook al betreft het een privatief kinderdagverblijf. Stad Aalst stelt via het Huis van het Kind alles in het werk om de getroffen ouders op te vangen en op zoek te gaan naar opvangalternatieven”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

