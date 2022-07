23ste editie van de Boskant Midnight Summer Party in Herdersem: “Na twee geannuleerde edities mogen we weer”

Aalst Na 54 dagen coma door corona gaat het al heel wat beter met traiteur Rudy (73): “Maar basketbal­len gaat helaas niet meer”

Honderd dagen lag hij in het OLV-ziekenhuis van Aalst, waarvan 54 dagen in coma, maar corona kreeg de Aalsterse traiteur Rudy De Ridder (73) niet klein. In juli 2020 verliet de man in een bed en onder luid applaus van het ziekenhuispersoneel en vrienden het OLV. Ondertussen gaat het weer heel wat beter met Rudy en helpt hij alweer in de traiteurszaak van zijn zoon. Basketten met zijn vrienden, dat gaat jammer genoeg niet meer. Samen met nog enkele anciens hangt Rudy zijn basketschoenen definitief aan de haak.

26 juni