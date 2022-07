220 Oekraïense vluchtelingen in Aalst, instroom lijkt stilgevallen

Vlaams Belang-gemeenteraadslid Steve Herman vroeg op de gemeenteraad naar een stand van zaken inzake de instroom van Oekraïense vluchtelingen in Aalst. “Er zijn nu 220 Oekraïense vluchtelingen op Aalsters grondgebied. In de maand maart hadden we er 160. In de maanden april, mei en juni samen zijn daar nog 60 bij gekomen”, antwoordde schepen van Integratie Karim Van Overmeire (N-VA). “Je ziet het aantal afnemen, op dit moment gaat het om minder dan één persoon per dag die naar Aalst komt. De instroom is volledig stilgevallen. Een noemenswaardige uitstroom zie je ook niet. Wellicht zal het die groep van 200 tot 250 mensen zijn die hier op langere termijn zal zijn. Al weet je nooit of de omstandigheden in Oekraïne wijzigen.”

“Oekraïeners die zich in Aalst aanmelden hebben meestal al een verblijfplaats hier. Vaak bij een gastgezin, soms Vlamingen en soms andere Oekraïeners. Als ze zich aanmelden proberen we hen door te verwijzen naar de private huurmarkt. In een aantal acute gevallen voorzien we tijdelijke opvang in panden waar werk aan was, maar die we tijdelijk in orde zetten voor noodopvang. Het is een beetje maatwerk. Sommigen zijn hier alleen, in andere gevallen gaat het om moeders met kinderen. Er is geen noodzaak om in Aalst een zogenaamd nooddorp te bouwen”, zei de schepen van Integratie Karim Van Overmeire (N-VA).