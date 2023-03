200 ton zware transformator met boot naar Aalst vervoerd: “Een huzarenstukje, met kranen en politiebegeleiding”

“De transformator in het hoogspanningsstation in de Erembodegemstraat in Aalst is verouderd. Daarom wordt de oude transformator vervangen door een nieuwe, dat is belangrijk om de energiebevoorradingszekerheid in Aalst en de regio te garanderen”, zegt woordvoerder Lotte Van der Stockt. “Beiden transformatoren wegen zo’n 200 ton, zijn ongeveer 8 meter lang, 5 meter hoog en 3,5 meter breed. De transformatoren vervoeren en vervangen is een huzarenstukje.”