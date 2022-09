20 jaar Dille & Kamille in de Lange Zoutstraat: “Cadeautje, limited edition-draagtas en proevertjes voor de klanten”

Lindsay Huylebroeck is winkelmanager van Dille & Kamille Aalst. “Elke klant krijgt op 10 september een cadeautje. Als je voor minstens 15 euro iets koopt, geven we je ook de limited edition Dille & Kamille-tas mee naar huis. Die is speciaal ontworpen voor onze winkel in Aalst. Er staat onder meer een verwijzing op naar Dirk Martens, want de winkel is gevestigd in het geboortehuis van deze bekende Aalstenaar. De gevel van het pand is ook beschermd en net gerenoveerd. Op 10 september zijn er een hele dag proevertjes in de winkel”, zegt ze.