18,2 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Aalst raakten jullie in 2022 het meest: van het onvergetelijke ‘cafeetjescarnaval’ tot de instabiele Sint-Jozefskerk

Herinner je je nog het zogezegd geannuleerde carnaval van 2022? Op carnavalszondag 11 uur liep alleen Lotjonslos rond op de Grote Markt, op weg naar café De Beiaard. Ook prins Sjalen was er om zijn stamcafé Cosa Nostra te openen. Kort na de middag heerste er wel wat paniek bij de vroege vogels. “Ik had toch verwacht dat we met meer zouden zijn”, klonk het bij Lotjonslos, de oudste carnavalsgroep van de stad. Tussen 15 en 16 uur was de sfeer echter helemaal gekeerd. De Grote Markt stond plots vol carnavalisten, aangevuld met toeschouwers. Cafeetjescarnaval was gestart!

Dankzij een grap van De Loge, die hadden aangekondigd met een parachute te landen op de Grote Markt om 15.30 uur, was er ineens een massa volk. “Is er nu een parachute of niet?”, vroeg een carnavalist zich af. Even later kwam er een fanfare met carnavalisten in het kostuum van De Loge uit de richting van het Vredeplein. Missie geslaagd, iedereen op het verkeerde been, maar wel een gezellige feestelijke sfeer. Ook de rest van de onverhoopte driedaagse leverde onvergetelijke taferelen op.

Het meest virale filmpje uit Aalst was dat van een incident met verkeersagressie op de Boudewijnlaan. Twee bestelwagens reden er elkaar meermaals aan tijdens het invoegen en gingen daarna bijna met elkaar op de vuist. De bestuurder van de bestelwagen die zijn voorligger aanreed is afkomstig uit Dendermonde. Hij was mogelijk ook onder invloed van alcohol en zijn zoon van 12 jaar zat naast hem op het moment van de feiten.

Ook al zeker een verkiezingsthema: het stijgende onveiligheidsgevoel in Aalst. In augustus wordt Stefaan Lacroix van Den Heiligen Gheest slachtoffer van een steekincident dat hem ei zo na het leven kost. Op een zomeravond bevond de uitbater van café Den Heiligen Gheest zich plots in een scène die zo uit een horrorfilm geplukt lijkt: liggend op de kasseien aan de Sint-Martinuskerk, de buik opengesneden. Het ‘werk van een moeilijke klant’ en voor Stefaan tekenend voor wat er tegenwoordig fout zit in zijn stad. “Waar amokmakers en dealers getolereerd worden, is er amok en wordt er gedeald.”

Aalsterse drillrappers staken in december zelfs een jongeman dood in Antwerpen. De politie vreest nu een wraakactie op Aalsterse bodem.

Yordi Ringoir was de eerste prins carnaval die verkozen werd met een show op de Grote Markt. De prinsenverkiezing verhuisde naar het stadscentrum na de afbraak van de Florahallen, en het werd een waar volksfeest. Zijn familie was tot tranen bewogen, prins carnaval Yordi Ringoir (30) zelf was sprakeloos na de overhandiging van de scepter. “Het komt allemaal nog niet goed binnen. Het is ongelofelijk, ik kijk er al heel mijn leven naar uit”, zei hij meteen na de prinsenverkiezing.

Het is in 2022 ook duidelijk geworden dat de aanslagen van de Bende van Nijvel nooit zullen verjaren. De federale regering heeft een akkoord bereikt over de schrapping van de verjaringstermijn voor moord en roofmoord in uitzonderlijke gevallen. De nieuwe regeling is mogelijk van toepassing op dossier ‘Bende Van Nijvel’. “Ik denk dat de overheid niet wil dat de zaak rond de Bende wordt opgehelderd”, reageert David Van de Steen, een van de overlevenden van de aanslagen.

Het einde van 2022 had nog een verrassing in petto: de Sint-Jozefskerk bleek veel instabieler dan gedacht. Wordt de hoogste toren van de stad afgebroken? Dat zal Aalst wellicht in januari 2023 te weten komen. “Het is niet zeker dat het dak volgende zomer overleeft en hopelijk staan de stellingen er voor de eerste voorjaarsstorm. Er liggen vier toekomstscenario’s op tafel en alle vier kosten ze de stad miljoenen euro’s. Veel tijd om te praten en na te denken is er niet”, aldus schepen Karim Van Overmeire (N-VA).

