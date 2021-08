150-tal inwoners uit Moorsel herdenkt Ilse Uyttersprot met kaarsen en minuut stilte

MoorselOp 4 augustus 2020 is het exact een jaar geleden dat ex-burgemeester van Aalst Ilse Uyttersprot op een gewelddadige manier om het leven werd gebracht door haar toenmalige vriend. In het dorp in Moorsel, op haar geboorteplaats, staat sindsdien een herdenkingsmonument, en daar werd een minuut stilte gehouden naar aanleiding van de gruwelijke feiten. “Het verdriet blijft nog steeds enorm groot", klinkt het.

Het is exact een jaar geleden dat Uyttersprot dood werd aangetroffen in de woning van haar vriend Jurgen D. in de Meuleschettestraat. Hij vermoordde haar in een vlaag van woede. Aalst en alle deelgemeenten waren in shock door de gebeurtenissen, in haar geboortedorp treurt men een jaar na de feiten nog steeds hard. In het dorp Moorsel kwamen dinsdagavond heel wat dorpsgenoten samen om haar te herdenken. Voor het plaatsen van de kaarsen werd er in intieme kring, met vrienden en familie van Ilse, ook afscheid genomen van haar met het voorlezen van enkele teksten en een gedicht. De aanwezigen hadden hiervoor een uitnodiging gekregen. Nadien gingen ze met de kaars in de hand in colonne naar het herdenkingsbeeld aan de kerk.

De mama van Ilse Uyttersprot was ook aanwezig, en zette net zoals alle 150 andere aanwezigen een kaars neer voor het monument. Nadien werd een minuut stilte gehouden gevolgd door een luid applaus voor hun voormalige burgemeester. Iedereen die daar aanwezig was in Moorsel was een jaar na de feiten nog steeds zichtbaar in shock, er bestaat geen twijfel over dat ze heel graag gezien was in haar geboortedorp. “Ilse was iemand van het volk, ze luisterde en deed alles wat mogelijk was voor ons”, zegt een van de aanwezigen. “Op deze manier uit het leven gehaald worden is haast niet voor te stellen, dit wens je niemand toe. Het verdriet is nog steeds erg groot en ik denk dat Ilse elke dag nog gemist zal worden.”

Volledig scherm De mama was bijzonder emotioneel bij het herdenkingsmoment. © Koen Baten

Volledig scherm © Koen Baten

Ook voor Ricardo Pieters, een van de initiatiefnemers van deze herdenking en ook maker van het monument ter ere van Ilse is nog steeds aangeslagen. “Ik sta hier niet met een goed gevoel. Ilse is iemand die we zeer hard missen hier in het dorp”, zegt Ricardo. “Het was voor haar nooit te veel om haar iets te vragen en dat zullen we nooit vergeten.”

Niemand in Moorsel begrijpt waarom de voormalige burgemeester op deze manier moest vertrekken. “Het is en blijft onbegrijpelijk, maar het is belangrijk dat we haar herdenken en blijven samen komen", besluit Ricardo.

LEES OOK:

Volledig scherm © Koen Baten

Volledig scherm Een 150-tal personen kwamen kaarsen neerzetten voor het monument. © Koen Baten

Volledig scherm © Koen Baten

Volledig scherm © Koen Baten

Volledig scherm Na de kaarsen werd er een minuut stilte gehouden. © Koen Baten