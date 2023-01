150 leerlingen geëvacueerd na indringende geur in klaslokalen

De oproep bij de politie gebeurde omstreeks 11.15 uur vanmorgen. In de school voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs was er een irriterende geur waar te nemen in een deel van het gebouw. De brandweer kwam ook ter plaatse en de evacuatie werd meteen ingezet. Er werden 150 leerlingen geëvacueerd naar een ander gebouw terwijl de brandweer de bron van de geurhinder probeerde op te sporen.

Door de geur kregen de aanwezige leerlingen ook last van een zere keel, maar niemand moest naar het ziekenhuis. De oorsprong van de geur is op dit moment nog niet duidelijk. “Er werden wel werken uitgevoerd in de omgeving van de school, misschien liep er daar iets mis", zegt burgemeester Christoph D’Haese. “Er werd ook een perimeter ingesteld door de politie, maar die kon snel opgegeven worden.” Verder was er ook geen gevaar voor ontploffing of andere zaken. Het grootste deel van de school is intussen al terug vrijgegeven. “Alles is vlot verlopen, alleen de oorzaak is nog niet helemaal duidelijk en zal verder onderzocht worden", besluit D’Haese.