149 Oekraïense vluchtelingen in Aalst: “Instroom is wat stilgevallen”

“Voor het uitbreken van de oorlog waren er ongeveer 40 Oekraïeners in Aalst. Een heel kleine groep dus", zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA). “Sinds de start van de oorlog hebben zich op een maand tijd 149 mensen uit Oekraïne zich geregistreerd in Aalst. Dat zet de problematiek ook in perspectief. 149 op een bevolking van 89.000. Er zijn zes keer meer Roemenen, er zijn meer Polen, Portugezen en Bulgaren. Oekraïne staat pas op de tiende plek als je kijkt naar het aantal mensen uit andere landen in Aalst. Dat is geen onoverkomelijke tsunami”, zegt de schepen. “De jongste dagen is de toestroom stilgevallen.” De stad zet zich in om de vluchtelingen zowel op vlak van onderwijs als huisvesting tegemoet te komen.