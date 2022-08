143 kinderen en 9 verschillende nationaliteiten op Taalbubbels: “Twee weken lang extra lessen Nederlands”

“Dat is nodig”, legt Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van Onderwijs en Inburgering, uit. “Taalbubbels verwelkomt kinderen van onder andere Afghaanse, Oekraïense, Rwandese, Portugese, Roemeense, Turkse, Syrische, Russische en Congelese nationaliteit. Om op school goed mee te kunnen vanaf 1 september, is het belangrijk dat ook tijdens de zomervakantie hun Nederlands op z’n minst onderhouden en waar mogelijk zelfs verbeterd wordt. Een zomerschool is daartoe het ideale instrument. Ik wil dan ook de vele vrijwilligers bedanken die dit mee mogelijk maken”, zegt hij.

Volledig scherm Taalbubbels in Utopia Aalst. © Swirko

Het moet plezant blijven

De stad krijgt voor Taalbubbels een subsidie van Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). De zomerschool loopt tot en met 5 augustus en is een realisatie van de stad Aalst. In de voormiddag volgen de kinderen les op de locatie van de Academie voor Beeldende Kunsten aan de Capucienenlaan. Omdat het tenslotte vakantie is, wordt geprobeerd het nuttige aan het aangename te koppelen en worden er in de namiddag sport-, spel- en crea-activiteiten in het Nederlands voorzien. Op het menu staan onder meer: activiteiten door sportwijk Schotte en Utopia, Studio Mooss (=upcycling elektro), Villa Botanica, beeldentheater, dans, de wiebelbeentjes, Elfennest, Outsider, een demo bij de politie, Recycled art, Kip van Troje (creatie met verf). “Op die manier maken de kinderen kennis met het vrijetijdsaanbod in de stad en leren ze de taal in een andere context dan in de les”, legt schepen Van Overmeire uit.

Scholen en leerlingen ondersteunen

“Het is de realiteit dat in Aalsterse klassen niet elke leerling even goed Nederlands kent. Met Taalbubbels ondersteunen we de scholen én de leerlingen. Ervoor zorgen dat het Nederlands van individuele leerlingen beter wordt, houdt ook in dat de scholen wat minder hoeven te ondersteunen en zich meer kunnen focussen op hun kerntaak: lesgeven”, zegt hij.

Op woensdag 3 augustus staat er ook een oudermoment gepland. Ouders krijgen dan info over waar je Nederlands kunt leren en oefenen, de projecten van team inburgering van de Stad, Huis van het Kind, vrijetijdsbesteding, enz.

Volledig scherm Taalbubbels in Utopia Aalst. © Swirko

Volledig scherm Taalbubbels in Utopia Aalst. © Swirko

Volledig scherm Taalbubbels in Utopia Aalst. © Swirko

Volledig scherm Taalbubbels in Utopia Aalst. © Swirko

Volledig scherm Taalbubbels in Utopia Aalst. © Swirko

Volledig scherm Taalbubbels in Utopia Aalst. © Swirko

Volledig scherm Taalbubbels in Utopia Aalst. © Swirko

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.