11 juli in Aalst: kinderfeestje op de Grote Markt

Aalst Bretoense galetten en American pancakes van ‘Elwin’s Pancakes’ vallen meteen in de smaak: “De reacties zijn ronduit positief”

Supergoed nieuws voor liefhebbers van pannenkoeken, want Kristof Gelein (47) en Bart Coudron (44) hebben in de Korte Zoutstraat in Aalst Elwin’s Pancakes geopend. Aalst heeft het duo meteen in de armen gesloten, want Elwin’s Pancakes is in geen tijd uitgegroeid tot een populaire plek. Genieten van het zonnetje op het rustige terras, een pannenkoek, pancake of Franse galette op het bord: wat wil een mens nog meer?

7 juli