100 wielrenners rijden ‘De Warmste Rit’: “Bijna 65.000 euro voor het goede doel”

Groep Valckenier, Move For Life en Anvasport sloegen de handen in elkaar voor de organisatie van de Warmste Rit op zondag 4 september. Hun hoofddoel? Via kilometersponsoring minstens 35.000 euro inzamelen ten voordele van het goede doel Anvasport.

Anvasport

Het was vroeg dag voor de wielrenners van de Warmste Rit op zondagochtend 4 september. “Met iets meer dan 100 wielrenners stonden ze klaar om 6 uur ‘s ochtends voor een tocht van 200 en 300 kilometer doorheen Vlaanderen, tot in Brugge en terug. Elke wielrenner maakte deel uit van een team die geld diende in te zamelen ten voordele van het goede doel. In totaal namen 12 teams, waarvan zelfs 1 team uit Polen en 1 team uit Nederland, deel aan de Warmste Rit”, zegt Luc Van der Biest van Move For Life. “Het doel was om samen minstens 35.000 euro in te zamelen ten voordele van Anvasport. Dat is een vereniging die zich inzet voor mensen met een motorische handicap als gevolg van een ongeval. Via de organisatie van verschillende sportactivititeiten proberen ze mensen te motiveren om hun sociale contacten op te bouwen en uit hun isolement te geraken. Voor de organisatie van deze sportactiviteiten hebben zij nood aan een aangepaste bestelwagen die zowel Anvasporters als aangepast materiaal kan vervoeren. Het ingezamelde geld van De Warmste Rit biedt hen de mogelijkheid om deze bestelwagen aan te kopen”, vertelt hij.