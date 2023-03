10 jaar City Golf in Aalst: “Vanaf nu kan je golfspelletje combineren met quiz over de stad.”

Naar aanleiding van de tiende verjaardag komt City Golf met iets nieuws. “Er komt een leuke uitbreiding van de golf-tours: de Yay of Nay-quiz. Tijdens het golfspel vertellen we de deelnemers verhalen over Aalst en ze moeten raden of het juist (yay) of fout (nay) is. Wie het juist heeft, krijgt bonuspunten, wie het fout heeft een strafpunt. Een leuke manier om nog meer te weten te komen over Aalst”, zegt Vincent Hellemans. Wie minder goed is in het golfspelletje, maar veel weet over Aalst, maakt zo toch nog kans op de eindwinst. Alle info op www.city-golf.be.