1 mei-kramerij: “Carnavalsprinsen brengen ambiance op de Varkensmarkt”

Benefiet­con­cert ‘Blues to (b)eat Cancer’: “Ik speel drie sets op rij”

In 2019 vulden streekgenoten Hans en Chris D’Hondt alle 600 zitjes van De Werf in Aalst met een benefietconcert ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Daags nadien hielden ze in de tuin van Chris in Heldergem nog een formidabele kleinschalige ‘try out’ van een Bluesconcert. “En nu corona achter de rug is doen we dat op zaterdag 6 mei iets groter over in in ’t Hofschuurke in Mere.”