1 jaar OverKophuis in Aalst: “Een veilige plek waar jongeren kunnen zijn wie ze willen zijn”

Het Overkophuis vind je aan de Graanmarkt. “OverKop Aalst bestaat intussen één jaar en dat gaan we samen uitgebreid vieren met jongeren, partners, vrienden en sympathisanten”, zegt Therese De Bodt van OverKop Aalst. “We bieden een plek voor jongeren tussen 12 en 25 jaar, waar gratis en vrijblijvend gevoelige thema’s kunnen besproken worden met hulpverleners of met andere jongeren. OverKop is ook gewoon een plek, een gezellig huis, waar jongeren kunnen vertoeven na een drukke schooldag.”

Volledig scherm Het Overkophuis in Aalst bestaat 1 jaar. © Swirko

Het huis leeft

Op een jaar tijd is het OverKophuis in Aalst echt wel tot leven gekomen. “We zijn trots op wat we het afgelopen jaar reeds bereikt hebben. Er komen intussen zo’n 50-tal vast bezoekers naar OverKop, daarnaast zijn er nog vele andere jongeren die de weg naar OverKop vinden. We begeleiden heel wat jongeren individueel of we verwijzen soms door naar verdere hulpverlening. Tijdens een Open Huis komen er gemiddeld een 15-tal jongeren langs. Tijdens de piekuren bereiken we soms 25 jongeren. We hebben het voorbije jaar ook tal van activiteiten georganiseerd, ter ontspanning, maar ook activiteiten met de focus op mentaal welzijn. Er is bijvoorbeeld aandacht voor faalangst, gezonde voeding, rouw en verlies, sociale media. Jongeren leren daardoor nieuwe dingen, worden geprikkeld, worden uitgedaagd en staan sterker in hun schoenen”, zegt Therese. “Voor heel wat jongeren is OverKop intussen een vaste waarde geworden, een veilige plek waar ze kunnen zijn wie ze willen zijn en waar ze terecht kunnen voor eender welke vraag of zorg.”

Mentaal zwaar

Lotte (19) kan dat bevestigen. “Ik was via sociale media te weten gekomen dat er een OverKophuis was in Aalst en was eens langsgeweest met vrienden. Sindsdien ben ik bijna elke week teruggekeerd, het voel vertrouwd aan en kan goed praten over de dingen waarmee ik zit. Het is heel goed dat ze hier zijn. Mij heeft het al heel goed geholpen”, zegt Lotte. “Mentaal was het toch wat zwaar voor mij, ik voelde me niet zo goed, maar nu gaat het al beter.”

Het verjaardagsfeestje vindt plaats op de Graanmarkt van 15 tot 21 uur. “Het wordt een evenement, door en voor onze jongeren, op de Graanmarkt en in ons OverKophuis. Kom gerust langs om een lekker, vers frietje te eten, gezellig iets te drinken, kans te maken op een leuke goodiebag, te luisteren naar mooie getuigenissen. Of ben je gewoon eens nieuwsgierig? Kom gerust eens af”, zegt Therese.

Volledig scherm Lotte © Swirko

