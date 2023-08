Fulham denkt aan Gift Orban als vervanger van Mitrovic (ex-Anderlecht), maar vraagprijs AA Gent schrikt af

Aleksandar Mitrovic (28) als volgende dominosteentje. Na de verkoop van de Serviër voor 52 miljoen euro aan het Saoedische Al-Hilal is Fulham op zoek naar een nieuwe spits. En dan hoeft het niet te verbazen dat Gift Orban, goed voor 26 goals in 28 matchen bij AA Gent, op de shortlist pronkt. Hij is er één van de drie opties om Mitrovic te vervangen. Of Fulham ook vol voor hem zal gaan, is afwachten. Voorlopig is er nog geen sprake van een bod. En de vraagprijs schrikt hen vooralsnog af.

Ook bij Tottenham ligt het ‘dossier-Orban’ nog steeds op tafel. Het blijft in nauw contact met de entourage van de spits. Vooraleer Spurs tot een concreet bod overgaat, wil het de kern nog afslanken en zal de vraagprijs in principe moeten zakken. Tottenham ziet in Orban niet meteen de één op één-vervanger van Harry Kane, wel een goede investering met het oog op de toekomst. De Nigeriaan zou er kunnen fungeren als back-up of uitgeleend worden. Vraag is of dat het sportieve project is waar Orban voor wil tekenen.