Zelfs een telefoontje van Shevchenko kon Alessio Castro-Montes niet weglokken uit Gent, maar: “Ik wil weten waar mijn limieten liggen”

AA GentAlessio Castro-Montes (24) staat met AA Gent voor een dubbele ‘Slag om Vlaanderen’, woensdag in de beker en zondag in de competitie. Aan zijn drive zal het alvast niet liggen. Castro-Montes wil eerst een prijs, om in de zomer mogelijk een stap hogerop te zetten.