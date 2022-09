Zakelijk AA Gent zet zwak Zulte Waregem opzij, Vanhaezebrouck: “In toekomst gaan we jonge gasten nog vaker zien”

Jupiler Pro LeagueJob done. Meer ook niet. AA Gent was wisselvallig, Zulte Waregem zwak over de hele lijn. 2-0 als logische uitslag. Leuke extra voor de Buffalo’s: drie youngsters maakten minuten. “Dit is het bewijs dat zij bij mij even belangrijk zijn als de rest", aldus Hein Vanhaezebrouck.

De Ghelamco Arena, 21u55. De Dire Straits klinken door de geluidsboxen tijdens de rust. ‘We’re the Sultans of Swing...’

Veel ‘swing’ zat er niet in de Buffalo’s tijdens de eerste helft. Van AA Gent zou je mogen verwachten dat het een Zulte Waregem dat al zes wedstrijden niet meer kon winnen naar de keel grijpt. Zeker voor eigen publiek. Zo snel mogelijk proberen afmaken. Niets daarvan. Afwachtende start, géén doelgevaar. Odjidja kwam niet uit de verf - te veel slordigheden en verkeerde keuzes. Hong en Castro-Montes probéérden iets te forceren, maar het ontbrak veelal aan de laatste pass. De pijlsnelle Salah - niet Mo, wel Ibrahim - slaagde er niet in zijn snedige dribbels te tonen in het eerste halfuur. Dat Hein Vanhaezebrouck hem z’n kans gaf, was evenwel verdiend. De 21-jarige flankaanvaller maakt indruk op training én steekt er bij de beloften bovenuit.

Volledig scherm © BELGA

Pas in het slot van de eerste helft voetbalde AA Gent enkele kansen bij elkaar. Kums knalde nipt over. Enkele tellen later moest Cuypers áltijd scoren. Salah heroverde de bal en speelde zijn Luikse ploegmaat perfect aan, maar Cuypers besloot... onbegrijpelijk naast. Hij greep zich naar de haren. Nu ja, naar zijn hoofdverband - hij kwam eerder in botsing met López. Zou dat hem nog parten gespeeld hebben?

Neen, zo bleek meteen na de pauze. Op een hoekschop van Hong koos Cuypers prima positie en hij kopte raak: 1-0. Die misser uit de eerste helft enigszins goedgemaakt. Vijfde goal van het seizoen voor de spits. Het zal hem deugd doen - Cuypers dreigde na enkele tegenvallende prestaties in een vormdip te geraken. Alsof de Dire Straits hen geïnspireerd hadden, brachten de Buffalo’s eindelijk beter voetbal. Salah scoorde ei zo na - hij besloot in één tijd van dichtbij over. Bossut had alle moeite met een afstandsschot van Odjidja.

En Zulte Waregem? Zij ondergingen het spel en brachten AA Gent nooit in de problemen. Het belooft een lange strijd tegen degradatie te worden aan de Gaverbeek. Succes, Mbaye Leye, met deze spelerskern. De Gentse defensie voetbalde de hele avond uit een zetel. Aanvallend werd het weer wat minder bij de Buffalo’s. Zij acteren al heel het seizoen wisselvallig, ook tijdens wedstrijden. Torunarigha, stilaan weer de onverzettelijke toren van vorig seizoen, kopte de geruststellende 2-0 tegen de netten. De drie punten waren binnen voor AA Gent. En dat is alles wat telde.

Volledig scherm © Photo News

Hein Vanhaezebrouck: “Bewijs dat jonge gasten kans krijgen als zij het goed doen”

“We hadden donderdag tegen Molde veel energie verbruikt. Dan moet je altijd opletten dat je fris genoeg bent in het komende competitieduel. Dat was in de eerste helft niet het geval”, analyseerde Hein Vanhaezebrouck. “Een paar van m’n tenoren hadden het moeilijk. Gelukkig gaven we achterin niets weg. Na de rust was iedereen scherper. En dat vertaalde zich in controle, dominantie en kansen. Uiteindelijk scoren we op twee stilstaande fases - blij dat dat ook eens gelukt is. Achteraf bekeken is dit een duidelijk verdiende overwinning.”

Quote De jongeren zijn bij mij even belangrijk als de rest. En als de ervaren mannen het minder goed doen, dan gaan zij op de bank zitten. Hein Vanhaezebrouck

Vanhaezebrouck gaf ook mee waarom hij voor Ibrahim Salah koos in de basis. “Hij heeft de voorbije weken op training veel laten zien. Er zaten grotere namen op de bank (Depoitre en Hauge, red.), maar zij hebben hun kans al gekregen. Ik moet toegeven: we hebben getwijfeld tussen Salah en Malick Fofana. Gisteren hebben we de knoop doorgehakt. Dit is het bewijs en een signaal dat de jonge gasten bij mij even belangrijk zijn als de rest. Als zij het goed doen, krijgen ze kansen. En als de ervaren mannen het minder goed doen, dan gaan zij op de bank zitten. Als ik een voorbeeld mag geven: Castro-Montes was minder aan het seizoen begonnen. We hebben aan de bel getrokken en vandaag was hij outstanding. Hij was overal aanwezig - zo wil ik het zien.”

Fofana kreeg nog een klein kwartier als invaller. “Waarom ik Malick en Ibrahim niet eerder dit seizoen meer minuten gunde? Je moet iedereen op het juiste moment brengen. Zowel bij Kortrijk, Genk en Anderlecht heb ik dat gedaan - ga dat maar na. Malick heeft superveel kwaliteiten. Hij was al eens gestart, maar was toen wat onder de indruk. De voorbije weken heeft hij zich laten zien bij de beloften in eerste amateur. Dat is een goede leerschool. Fofana is er vanavond vol voor gegaan, hij nam initiatief. In de toekomst zien we hem en Salah misschien wel meer. (knipoogt) Maar alles op zijn tijd.” Ook Noah De Ridder (18) maakte in het slot zijn debuut voor de Gentse hoofdmacht.

Volledig scherm © BELGA

Mbaye Leye: “Voor mij telt dat we 4 op 6 pakten tegen teams uit onze gewichtsklasse”

Mbaye Leye erkende dat zijn team in de Ghelamco Arena na de pauze was overvleugeld en ook in de eerste helft nooit tot echte doelkansen was kunnen komen. “Als je pas in minuut 73 een eerste keer de keeper van de tegenpartij aan het werk kan zetten, zegt dat genoeg”, aldus de coach van Zulte Waregem. Met 5 op 24 tekent Essevee voor de slechtste start van de voorbije vijf seizoenen. Het zware programma heeft daar uiteraard wel wat mee te maken. Maar nu wordt de druk om punten te pakken sowieso week na week groter. “Toon me de programma’s die Zulte Waregem de voorbije vijf jaar moest afwerken en misschien is de conclusie dan anders”, verweert de coach zich. “Wat mij betreft hebben we nog maar twee wedstrijden gespeeld tegen teams uit onze eigen gewichtsklasse, tegen Seraing en Cercle Brugge, en daarin pakten we 4 op 6.”

Volledig scherm © Photo News

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.