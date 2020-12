Yaremchuk was hoopje ellende na rode kaart en vroeg meteen om vergiffenis: “Zo stom van mij, het spijt me zo”



AA Gent“Het was een emotionele reactie. I am so sorry.” Roman Yaremchuk was een hoopje ellende na zijn domme rode kaart tegen KV Kortrijk. Na de match nam de Oekraïense spits dan ook meteen het woord in de kleedkamer, wat Hein Vanhaezebrouck en ploegmaats apprecieerden.