Wim De Decker ziet tactisch plan gefnuikt door fouten: “Toch komen we hieruit"

AA GentNet als in Liberec speelde Gent goed voetbal, maar wéér ging het onderuit in een match die het altijd moest winnen. Wim De Decker had zijn mannetjes goed gezet, maar individuele fouten halen elk goed plan onderuit.

Wim De Decker toonde zich tactisch flexibel tegen RC Genk. Hij stapte af van de kuip waarmee hij de voorbije weken voetbalde op het middenveld en spiegelde zijn team deels aan dat van Thorup. Dat betekende: drie verdedigers en enkel bezette flanken. Een uitstekende zet. Joachim Maehle was de voorbije weken één van de grote uitblinkers bij RC Genk, maar met de snelle Mohammadi op de flank verplichtte De Decker de Deen meer achter zijn tegenstander aan te lopen dan andersom. Aan de overzijde zorgde Castro-Montes voor hetzelfde beeld tegen Uronen. Het was geen toeval dat Mohammadi het Gentse doelpunt aanbracht en dat Castro-Montes voor de afwerking zorgde.

Volledig scherm Hrosovsky wordt hier in de tang genomen door Gent, toch was hij goed voor een assist en een doelpunt. © Photo News

Maar Gent liet ondanks een haast doorlopend overwicht de kansen liggen en ging achteraan nog maar eens twee keer in de fout. "Als er na de match heel wat mensen uit het Genkkamp naar ons komen om zich te excuseren, dan is dat alleszeggend", vindt De Decker. "Tactisch stond ons plan klaar. Niet alleen de stats bewijzen dat, iedere neutrale voetballiefhebber heeft een sterk Gent gezien. De duels waren voor ons, de tweede ballen waren voor ons, de kansen waren voor ons. Dan is het doodjammer dat er maar één binnen gaat. Het zat steengoed, maar je weet dat er in een match altijd momenten komen dat je iets lager moet inzakken. Het is ongelooflijk dat je in die fase toch weer een doelpunt binnenkrijgt. Je kan niet alles uitsluiten, maar normaal moeten zulke dingen niet altijd goal zijn." De Decker wou het niet eens een grote fout noemen, maar Ngadeu faalde compleet in de dekking op Bongonda.

Bolat blundert

En dan was er nog Sinan Bolat, die in de slotfase gigantisch blunderde op een schot van Hrosovsky. Zo zit Gent stilaan met een keepersprobleem. "Dat is een issue, daar moeten we niet flauw over doen", zegt De Decker. "Dat zijn de feiten, maar dat gaan we intern bespreken. Door extrasportieve redenen - met name de schorsing van Sinan - moesten we van keeper wisselen, maar het is een sportieve kwestie geworden. Daar moeten we professioneel mee omgaan. We moeten de volgende dagen zien hoe we dat gaan oplossen." Sowieso staat Roef donderdag in doel tegen Hoffenheim.

Volledig scherm © Photo News

Onrecht

"Maar als er één ploeg verdiende te winnen, was het AA Gent", vindt De Decker. "Dat is helaas niet alleen in deze match het geval. Zo krijgen we toch weer een tik. Maar als ik zie hoe de jongens toch na drie dagen iedere keer weer de knop kunnen omdraaien, als ik zie met welke mentaliteit ze een match aanvatten en hoe ze de opdrachten uitvoeren, dan kan ik alleen maar chapeau zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat het goed zal komen. Dat kan niet anders, dat kan niet uitblijven. Hoe bizar ook: deze nederlagen sterken de groep. De spelers hebben het gevoel dat hen onrecht wordt aangedaan en dat ze zeker meer verdienen. Dat brengt hen nog dichter bij mekaar."

Volledig scherm Thorup en De Decker. © Photo News

Depoitre valt uit met spierblessure

Na een klein kwartier zat de wedstrijd van Laurent Depoitre er al op. Na een sprint tastte hij naar de hamstrings en moest hij vervangen worden. "Ik weet nog niet hoe ernstig het is", aldus De Decker achteraf. "Het is sowieso een domper, want we zagen de bezetting in de ziekenboeg net wat verminderen." Depoitre was ook nog maar net volledig fit en liet dat in de laatste wedstrijden duidelijk merken.

Volledig scherm © BELGA