Wim De Decker had een goed gesprek met Yaremchuk: “Roman zal alles doen voor AA Gent”

Wim De Decker nam het roer bij AA Gent over daags voor de Europese wedstrijd tegen Rapid Wien, in een periode waarin de wedstrijden mekaar snel opvolgden. Dat maakte dat hij telkens van match tot match moest werken. Tijd om er zaken dieper in te slijpen, was er nauwelijks. De coach van AA Gent had gerekend op de interlandbreak om dieper op een aantal eigen accenten te werken, maar hij kwam daarin wat bedrogen uit.

“Ik heb wel een beetje onderschat hoeveel jongens moesten vertrekken”, zegt De Decker. “Twaalf internationals is plots heel veel, het was een pak meer dan de vorige keren. Ik had gehoopt om nog veel meer in de twee voorbije weken te steken, maar de omstandigheden lieten dat niet echt toe. Als je weinig tijd hebt, is het ook opletten hoeveel je spelers meegeeft. Gelukkig hebben we binnen onze staf genoeg mensen met een voetbalverleden, zodat we precies weten hoever je daarin kan gaan. Ik geloof enorm in de kracht van beelden, die geef ik dan ook veel mee aan de spelers, zowel in groep als individueel. Je kan daar veel variatie insteken, op dat vlak is er in het voetbal nog veel vooruitgang te boeken. Er komt nu weer een blok aan met wedstrijden die mekaar héél snel opvolgen. Het zal er van in het begin knots op moeten zijn.”

Volledig scherm De Decker. © Photo News

“Na onze goeie wedstrijd tegen Beerschot heb ik de voorbije twee weken wel een hele goeie dynamiek gezien binnen de groep. Je merkt dat er iets aan het gebeuren is. Dan is het aftellen naar het moment waarop al de internationals terugkomen. Door het drukke programma van die spelers gebeurde dat vrij laat. Daar komt het Covid-gebeuren nog eens bovenop, met alle nodige testen. Sommige spelers hebben nog maar één keer op het veld gestaan. Maar ik hoop dat iedereen snel weer terug mee in het verhaal zit. Cercle is een ploeg die tracht te voetballen als ze daar de tijd en de ruimte voor krijgen, maar het is vooral ook een stugge tegenstander. Het is aan ons om dat blok te ontwrichten.”

“Weet je: die late tegengoal tegen Beerschot zat bij mij toch nog een tijdje in mijn maag. Maar toen ik overnam, bestond erin om terug het voetbal te brengen dat bij het huis past. Dat betekent: vrij aanvallend. Daarvoor moesten we terug het nodige vertrouwen in de groep duwen. Pas daarna kan je per linie en individueel beginnen. Daar zijn we nu al naar geëvolueerd, maar er is nog werk aan de winkel.”

Volledig scherm AA Gent. © BELGA

Eén van de internationals die De Decker de voorbije dagen zag binnenwaaien, was Roman Yaremchuk, dé grote uitblinker tegen Beerschot. Yaremchuk verloor daarna met Oekraïne van Frankrijk en Duitsland, maar dinsdag was hij 90 minuten present bij de 1-0 stuntzege tegen Spanje. “Roman heeft drie fantastische wedstrijden meegemaakt”, zag De Decker. “Je merkt aan al die jongens hoe belangrijk het is te spelen voor hun land. Dat is voor Roman niet anders. Ik heb zijn match tegen Spanje volledig gezien, ik zag daar een beetje dezelfde Roman als hier. Hij was scherp, in goeie doen. Het is nu aan hem om daar continuïteit in te brengen en wekelijks zijn kwaliteiten te tonen.”

De Decker heeft intussen gesproken met Yaremchuk, die na de match tegen Beerschot nog liet optekenen dat hij weg wou. “Ik praat veel met Roman, het is een jongen waar ik zeer veel energie in steek. Wat die uitspraken van hem betreft: ik wist wat er speelde in zijn hoofd. De club heeft daar goed op gereageerd. De zaken zijn uitgeklaard en opgelost. Hij heeft me gezegd dat hij alles zal doen voor AA Gent. Het lijkt mij goed te zitten in zijn hoofd. Het is niet dat hij daarom nu elke week twee keer gaat scoren, maar Roman is wel iemand die zich goed moet voelen in een groep. Hij is leergierig. Je moet hem genoeg stof geven om mee verder te werken, dat maakt het leuk om met hem aan de slag te gaan. Hij wil echt wel beter worden. Maar hij moet zich ook belangrijk voelen.”

Volledig scherm Yaremchuk en De Decker. © BELGA

“Zijn uitspraken liggen intussen ook al twee weken achter ons. Het gaat snel in het voetbal. In de groep is daar wel even over gesproken, maar dat was vrij snel weer weg. De voorbije dagen is daar niet meer over gepraat. Daarmee lijkt die zaak ook helemaal weg te zijn.”

De Decker zag geen geblesseerden terugkeren van de interlands, maar de ziekenboeg blijft wel zorgen baren. “Chakvetadze blijft wat aanslepende pijn ondervinden aan de knie. Een scan heeft intussen wel uitgewezen dat de blessure niet meer erger kan worden. ‘Chak’ heeft al heel wat meegemaakt met die knie, het mentale aspect is nu ook belangrijk voor hem. Hij is op de goeie weg, maar hij is nog niet klaar.”

“Het is een beetje hetzelfde verhaal met Odjidja. Zijn kuit blijft hem parten spelen, maar hij is intussen wel al buiten aan het lopen. Dat zou vrij snel in orde kunnen komen, maar voorlopig hebben we nog geen volledig fitte Vadis. Kums is wél aan de beterhand. Hij heeft de voorbije week alles meegedaan, hij oogt messcherp. Sven is verlost van alle pijn. Met de knie van Owusu gaat het beter en beter, maar volledig in orde is hij nog niet.”

