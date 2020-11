Wim De Decker bezorgd over gevolgen van coronabesmettingen “Spelers zijn niet dezelfden als voordien”

Wim De Decker heeft zelf intussen voldoende antistoffen opgebouwd na zijn positieve coronatest voor de wedstrijd tegen Anderlecht, net voor de interlandbreak. De coach van AA Gent zat bijna twee weken in quarantaine, maar sinds dinsdag staat hij weer op het trainingsveld. Keeperstrainer Francky Vandendriessche - toen eveneens positief - is sinds maandag alweer voltijds aan de slag. Maar dat betekent niet dat de staff van de Buffalo’s weer compleet is, want nu zit assistent-coach Peter Balette weer in quarantaine. “Zelf had ik nauwelijks last van symptomen, maar Peter ziet veel meer af”, vertelt De Decker. Het maakt dat beloftencoach Manu Ferrera zondag net als tegen Anderlecht mee de dienst uitmaakt op de bank van AA Gent.