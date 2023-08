“Wij gaan hen uitschakelen”: APOEL-coach Sá Pinto is ondanks 2-0-nederlaag op het veld van AA Gent zeker van zijn stuk

Lees hier de verslagen van de Europese zeges van Club Brugge, Union en Racing Genk!

Je zou maar een vierde ref zijn tijdens een match van Ricardo Sá Pinto. Al bij de eerste gele kaart van APOEL, na twintig minuten, ging de Portugese coach verhaal halen in zijn gekende stijl. Fel gesticulerend, verongelijkt. Dat Sá Pinto’s witte hemd dan al doorweekt van het zweet was, hoeft niet te verbazen. Energiek man. O ja: voor de match schudde hij zijn collega Hein Vanhaezebrouck - “die eigenlijk geen collega meer is” - niét de hand. Ook na affluiten niet. Zoals hij had aangekondigd.

Sá Pinto zag zijn team best goed starten. Stevig in blok, er was geen doorkomen aan. “We vonden geen openingen en hadden problemen met hun positiespel”, zei Hein Vanhaezebrouck. “Dit was onze sterkste Europese tegenstander tot dusver - uitgekookt, met veel ervaring.” AA Gent had wel controle, kwam nooit in de problemen. En dus was 0-0 een logische ruststand.

Volledig scherm Ricardo Sá Pinto. © BELGA

Wie na een matige eerste helft wel het vermelden waard was, is Archie Brown. De linkerwingback, overgekomen van het Zwitserse Lausanne Sport, was de enige Buffalo waar dreiging vanuit ging. Met zijn rushes en goeie dribbels op links. Alleen ontbrak het hem aan een succesvolle laatste pass. Zijn voorzetten waren te onzuiver. Zal de Engelsman, het schijnt een perfectionist te zijn, wel beseffen.

De tweede helft begon met meer van hetzelfde. AA Gent stuitte op een Cypriotische muur, APOEL loerde op de omschakeling én kwam twee keer dicht bij een doelpunt. Kvilitaia stormde af op Roef, Kandouss kwam tussen. Even later had Fetfatzidis, die profiteerde van ruimte in de rug van Brown, de 0-1 aan de voet, maar hij besloot ver naast. Sá Pinto kon het niet geloven, Vanhaezebrouck haalde opgelucht adem. “Daar kwamen we goed weg”, wist Hein. “Die fase gaan we binnen de ploeg grondig bespreken.”

Volledig scherm © BELGA

Vanhaezebrouck greep in. Een moegestreden Brown en Cuypers moesten naar de kant, Hjulsager en Fofana waren hun vervangers. AA Gent bleef echter ongeïnspireerd. Het moest van een flits komen, van één goed moment. En dat kwam er ook. Fofana - nog altijd maar 18 jaar, mensen - fungeerde als blikopener. Hij ging op snelheid voorbij zijn tegenstander en zag zijn afgeweken schot in doel belanden: 1-0. Een doelpunt met een gelukje. Maar dat kon hem niet deren. Fofana balde de vuisten. De eerste Europese goal uit zijn carrière kan wel eens een heel belangrijke worden.

Volledig scherm Fofana viert zijn eerste Europese doelpunt. © Photo News

Vanhaezebrouck: “Malick was dreigend. Efficiëntie is een werkpunt voor hem, dus is deze goal erg belangrijk. Hij heeft een enorme toekomst voor zich. Er moet nog wat meer ‘body’ bij. Maar hij heeft drang naar voren, hij heeft lef. Wij gaan hem nu de tijd geven om de volgende stappen te zetten.” Ook Sá Pinto was trouwens onder de indruk van de jonge Belg. “Fofana maakte het verschil. It’s difficult to stop this kid.”

AA Gent ging nog op zoek naar de dubbele voorsprong en in het slot mochten de Buffalo’s tóch nog eens juichen. Hong knalde de 2-0 enig mooi tegen de netten. “Die bal zo hoog op de slof pakken en precies binnen trappen, dat was een hoogstandje van wereldklasse”, glimlachte Vanhaezebrouck. Het geeft de nodige ademruimte voor volgende week. Want AA Gent is écht nog niet klaar met dit stugge, lastige APOEL. Zeker niet als het van Sá Pinto afhangt. “Deze nederlaag was onverdiend. Wij willen én zullen dit resultaat omdraaien. Je zal zien: wij gaan AA Gent uitschakelen, daar ben ik honderd procent zeker van.”

Een uitspraak waar Vanhaezebrouck niet van onder de indruk was. “Als ik de coach van APOEL was, zou ik wellicht hetzelfde zeggen. Kijk, het is inderdaad nog niet voorbij. Het gaat daar niet makkelijk zijn voor ons. Maar we geloven dat we het daar kunnen afmaken.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm De statistieken van Gent-APOEL. © SofaScore

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft 2-0 GOAL van Hong Hyun-seok! Wat een pegel van Hong!! Hij neemt een kopbal van een verdediger meteen op z'n linker en slaat iedereen met verstomming. Marquinhos wordt vervangen door Georgos Efrem Gift Emmanuel Orban wordt vervangen door Tarik Tissoudali Old-school Sa Pinto Sa Pinto moet niet weten van vijf wissels. Hij houdt het bij drie, in drie momenten. Hjulsager over Hjulsager met een knal, maar zijn bal gaat heel ver over. Jordan Torunarigha wordt vervangen door Omri Gandelman Matisse Samoise wordt vervangen door Noah Fadiga Fadiga haalt er een hoekschop uit Fadiga krijgt een diepe bal, maar zijn verdediger kopt over de achterlijn. 1-0 GOAL van Malick Fofana! Daar is het doelpunt dan toch! Fofana kan doorgaan en knalt. Susic gooit zich in de baan van het schot, maar verschalkt zo zijn doelman! Hjulsager? Nee! Hjulsager krijgt de bal cadeau, maar moet het met een volley doen. Die wordt afgeblokt. Giorgi Kvilitaia wordt vervangen door Tomané Marquinhos op Roef Marquinhos kan uithalen, maar Roef pakt. Archie Brown wordt vervangen door Malick Fofana Hugo Cuypers wordt vervangen door Andrew Hjulsager Warrige fase De bal valt een paar keer net niet goed genoeg voor de Gentenaars in de zestien. Daar zat meer in. Ioannis Fetfazidis wordt vervangen door Dieumerci Ndongala Torunarigha neer Bij een hoekschop bukt de rechtstreekse tegenstander van Torunarigha zich waardoor de Duitser slecht neerkomt. Vuil foutje. Opnieuw een kans! Daar is Nicosia opnieuw! Fetfatzidis krijgt teveel ruimte en kan afwerken, maar knalt naast. Hij moet er ook meteen af voor Ndongala. Kandouss redt de meubelen Kvilitaia kan doorgaan, maar heeft een dribbel teveel nodig en Kandouss tikt over de achterlijn.

