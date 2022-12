Wie o wie wil investeren? Achtergrond bij de financiële situatie van AA Gent, dat voor derde jaar op rij verlies lijdt

voetbal jupiler pro league Jordan Torunarig­ha (AA Gent) na zijn doelpunt tegen Zulte Waregem: “Inspireer­de mijn viering op NBA-spe­ler Steph Curry”

‘He put the game to bed’, zoals ze het in de Verenigde Staten zeggen. Jordan Torunarigha drukte met een kopbal alle hoop op puntengewin van een zwak Zulte Waregem de kop in. Hij haalde de mosterd voor z'n viering bij de NBA, z’n ouders deden hetzelfde voor zijn voornaam.

12 september