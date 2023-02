Wie o wie wil investeren? Achtergrond bij de financiële situatie van AA Gent, dat voor derde jaar op rij verlies leed

Belgisch voetbal Ontstel­lend zwak Club Brugge gaat weer kopje onder in Gent en ziet leider Genk nu al elf punten uitlopen

AA Gent heeft Club Brugge voor de derde keer op rij in de competitie geklopt. Twee goals voor de rust volstonden voor de zege. Club Brugge kwam in balbezit te zwak voor de dag en had het lastig met de doorgedreven pressing van de Buffalo’s.

7 november