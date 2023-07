Waarom Hein Vanhaezebrouck net nu hint op mogelijk afscheid bij AA Gent

voetbal jupiler pro league AA Gent de snelste leerling van de klas: Buffalo’s laten er geen gras over groeien deze zomermerca­to

Publiekslieveling verlengd, check. Ngadeu vervangen, check. Extra - Belgische - kracht op het middenveld, check. AA Gent nam de voorbije weken het voortouw bij de start van de zomermercato. De Buffalo’s zijn zo één van de enige clubs in de Jupiler Pro League die al een flink deel van het huiswerk klaar heeft. Nodig ook, want er komt de komende weken nog heel wat werk op de plank voor het vierde verdiep in de Ghelamco Arena.