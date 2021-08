Vrees om lange blessure voor Odjidja, Vanhaezebrouck: “Ik hoop dat we hem niet kwijt zijn voor een aantal weken”

Tissoudali: “Op vrije avonden ga ik naar wedstrij­den van Beerschot kijken”

31 juli Tarik Tissoudali kijkt zondagavond met AA Gent enkele oude bekenden van Beerschot in de ogen. Nu ja, oude. Tissoudali gaat wanneer het kan nog steeds naar de wedstrijden van de Ratten kijken. Zondag mag hij in de Ghelamco Arena die kennis in de praktijk proberen omzetten.