Vanhaezebrouck zoekt zekerheid: AA Gent niet zonder zorgen naar eerste wedstrijd om de knikkers

Was Vanhaezebrouck tevreden over zijn middenveld, dan gold dat een stuk minder voor de aanval en de verdediging. "En voetbalwedstrijden worden nog altijd beslist in de twee boxen", zegt de coach van AA Gent. "We slikten te makkelijk doelpunten en vooraan hebben we te weinig diepgang. Malede was de enige die daarvoor zorgde, maar hij is beter als tweede spits. Depoitre ontbreekt nog omwille van een voetblessure, maar het is ook wachten op versterking. Yaremchuk komt net als Bezus sowieso maar een paar dagen voor het eerste duel met Valerenga terug. We zoeken nog een spits, maar als die maar een paar dagen voor Valerenga toekomt, wordt het niet evident om die jongen ook meteen in te passen. Ik vrees dat we het voor onze eerste Europese wedstrijd met deze jongens zullen moeten doen.”