Vanhaezebrouck ziet pluspunten, maar vraagt meer leiderschap: “Ik heb ze voor de eerste keer ook individueel op hun plichten gewezen”

Hein Vanhaezebrouck is er niet de man naar om lang achterom te kijken, maar de wedstrijd tegen Charleroi bevatte heel wat lessen die hij die in de aanloop naar de match tegen Moeskroen wil meenemen. “Ik heb de analyse van de match vrijdag nog een keer gemaakt met de spelers”, aldus Vanhaezebrouck. “Ik denk dat we veel zaken kunnen verbeteren, maar dat we ook wel positief kunnen terugkijken naar de reactie in de tweede helft. Het feit dat ik jongens op de bank had die een beslissende rol hebben gespeeld - en dat zijn er meerdere - is een pluspunt. Laat ons hopen dat er meer spelers gaan terugkeren, zodat we nog een sterkere bank krijgen om in te grijpen wanneer dat nodig is.”

Les één na Charleroi is alvast dat AA Gent zich geen defensief geknoei meer kan veroorloven zoals dat voor de rust het geval was. HVH maakte sinds zijn terugkeer bij de Buffalo’s flink werk van de defensieve organisatie, maar tegen Charleroi vielen er achteraan weer gaten dat het niet mooi meer was. “De defensieve omschakeling vond ik beneden alle niveau”, aldus Vanhaezebrouck. “Zij slaagden erin met één diepe bal, terugleggers en mensen die naar binnen kwamen, gaten te trekken. Wij volgden ze niet, waardoor het allemaal open lag.”

Quote Als ik terugblik op de gouden periode die ik hier heb meegemaakt, dan zaten daar ook geen echt grote leidersfi­gu­ren in. Maar het was wel een geheel waarin iedereen zijn steentje bijdroeg Hein Vanhaezebrouck

Vanhaezebrouck zag daar na weken van vooruitgang een terugval. “Dat was een grote ontgoocheling”, zegt hij. “Dat vond ik niet kunnen voor een ploeg als AA Gent, dat hebben ze tijdens de rust ook wel gehoord. Ik heb ze voor de eerste keer ook individueel op hun plichten gewezen. Uiteraard zijn er dingen die collectief fout lopen, maar dit was echt wel individueel. Op dit niveau kan het niet dat je individueel bijna allemaal afgetroefd wordt door je tegenstander. Je moet er met je gedachten bij zijn én mentaal sterk zijn als je op achterstand komt. Je moet meteen kunnen reageren. Na de rust hebben we gezien dat het wél kan. Ze hebben iemand nodig die hen wijst op wat bijgestuurd moet worden. Men zegt dat dat de taak van een coach is, maar eens de wedstrijd aan de gang is, is de impact van een coach beperkt. Zij moéten zelf kunnen ingrijpen als ze zien dat er dingen misgaan. Dat is een waarschuwing naar de toekomst toe: ik hoop dat ik dat niet meer terugzie.”

Daarvoor heb je spelers nodig die de handschoen opnemen. “Ik heb de spelers zelf voor hun verantwoordelijkheid gesteld”, zegt Vanhaezebrouck. “Om het in indianentermen te houden: je hoeft geen opperhoofd te zijn om iets aan te geven en bij te sturen. Ieder lid van het elftal kan dat doen. Zeker als er bepaalde opdrachten niet worden uitgevoerd, waardoor je constant in de problemen komt, moét je zelf als speler durven ingrijpen en iemand op zijn plichten wijzen. Op dat vlak moeten we nog veel stappen zetten.”

Met Odjidja heeft Vanhaezebrouck er zijn aanvoerder weer bij. Je zou kunnen verwachten dat hij meer leiderschap in het team brengt. “Ik wil niet naar één iemand wijzen”, aldus HVH. “Ik vind dat iedere speler dat op zich veel meer moet brengen. Het is veel beter om elf mensen die ieder hun verantwoordelijkheid in hun zone opnemen, dan dat je alleen maar naar één iemand zou moeten kijken die dan alles zou moeten doen draaien. Want dát lukt volgens mij niet. Het zou wel goed zijn om een paar van die absolute, communicatief sterke spelers te hebben, die daar constant mee bezig zijn. Maar de anderen moeten het ook doen. Want dat maakt de sterkte van een team.”

“Als ik terugblik op de gouden periode die ik hier heb meegemaakt, dan zaten daar ook geen echt grote leidersfiguren in. Maar het was wel een geheel waarin iedereen zijn steentje bijdroeg, in elke linie. De sterkte bestaat erin om dat net te doen op momenten dat het moeilijker is. Het percentage dat dat extra oplevert, is enorm. In het begin van het seizoen was ik enorm onder de indruk van de mate waarin er bij Beerschot gecommuniceerd werd. Iedereen babbelde, iedereen riep, iedereen stuurde bij. Het was voor mij dan ook geen toeval dat Beerschot zo geweldig gestart is in deze competitie. Dat is een enorme meerwaarde voor je elftal. En het is iets wat ik bij ons toch minder zie. We kunnen daar heel veel winst in maken.”

Wat Vanhaezebrouck betreft, kan mental coach Kris Perquy daar een rol in spelen: “Er bestaan daar bepaalde technieken en aandachtspunten voor. Het is ook een beetje lef en durf. We zitten een beetje met een groep die grotendeels introvert is. Dat is geen ideaal gegeven. Maar introverte spelers kunnen ook communiceren. We moéten daar stappen in zetten.”

Anderzijds toonde AA Gent in de laatste 20 minuten tegen Charleroi een weerbaarheid die voordien vaak ontbrak bij een achterstand. Het grote verschil bestond erin dat de Buffalo’s deze keer hun dominantie ook wisten te concretiseren. Mentaal lijkt dat een opsteker voor de volgende matchen. “Dat geeft sowieso een boost”, weet HVH. “Efficiëntie is bij ons altijd een probleem geweest, zelfs voor mijn periode. Yaremchuk maakte regelmatig zijn doelpunt, maar dan hield het ook bijna op. Nu heb je met Tissoudali iemand extra in dat opzicht. Tarik maakt niet alleen goals, hij zorgt ook voor assists en pré-assists. Odjidja scoort minder, maar ook hij staat garant voor assists en pré-assists. Dat is bijna een verdriedubbeling van wat we een paar weken terug hadden. Dat helpt uiteraard.”

Vanhaezebrouck lijkt maandag tegen Moeskroen te kunnen rekenen op Tissoudali, die geen reactie had op zijn invalbeurt tegen Charleroi. Of Odjidja al 90 minuten aankan, betwijfelt Vanhaezebrouck, maar ook met minder dan dat kan hij bepalend zijn.

