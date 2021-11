Vanhaezebrouck ziet nog altijd mankementen bij AA Gent: “Moeten onszelf beter gaan belonen”

Met de drie wedstrijden die AA Gent voor de boeg heeft, lijkt het moment aangebroken om 9 op 9 te halen én zo wat meer aansluiting te vinden bij de beoogde play-off 1-plaatsen. “Ik hoop altijd dat het hét moment is, maar ik denk dat we meer punten gepakt hebben tegen de eerste acht dan tegen de laatste acht”, zegt Hein Vanhaezebrouck. “We hebben verloren van Sint-Truiden, Oostende en Kortrijk, al staan die laatsten nog voor ons. Als je kijkt naar de eerste acht, hebben we alleen onterecht verloren van Antwerp en Union. Anders hadden we bijna iedereen die daarboven staat geklopt. Het is vooral tegen de kleinste ploegen dat wij het - zeker in het begin - moeilijk hebben gehad. We misten toen ook wel wat mensen, dat mogen we ook niet vergeten.”

“Maar het is in België niet zo dat je makkelijk wint omdat ploegen onderaan staan. In Nederland halen de top vier tegen de laatste vijf meestal grote cijfers, maar in België is dat nooit het geval. Hier moet je altijd opletten. Zelfs de topteams winnen hier tegen de ploegen onderaan moeizaam of helemaal niet. Dat is nu eenmaal de moeilijkheidsgraad van de Belgische competitie.”

Nu iedereen beschikbaar is, beschikt AA Gent in elk geval over meer creatieve mogelijkheden om gesloten defensies open te breken. “Met een volledig fitte kern verwacht je dat je beter voor de dag kan komen tegen eender wie”, vindt Vanhaezebrouck. “Als je tien afwezigen hebt, weet je dat je niet over je volle potentieel beschikt. Dat is ook gebleken. We hebben daar toen niet over geklaagd, maar het was toen wel moeilijker om het niveau te halen dat we nu brengen. Alleen is er nog altijd een verschil tussen niveau brengen en punten pakken. Dat is nog altijd het moeilijke bij ons: het volstaat niet om beter te zijn of meer kansen af te dwingen dan de tegenstander. Daar missen wij nog al te vaak iets.”

Volledig scherm © BELGA

“Het zijn altijd dezelfde dingen die terugkomen. Dan kan je alleen maar constateren dat je bepaalde mankementen hebt. Tegen Union hebben we al voor de vierde keer in 13 competitiematchen niet gescoord. Voor een ploeg die eigenlijk in iedere wedstrijd de betere is, is dat véél. Dat moet beter. Maar ook defensief kan het nog beter, ondanks het feit dat we daar een stuk stabieler staan. En dan heb je nog de penaltygevallen, aan beide kanten. Het missen enerzijds, maar anderzijds ook het te makkelijk weggeven van strafschoppen. Als je daar de rekening van maakt, kom je makkelijk aan 7 of 8 punten die we weggegeven hebben. Dat zijn dingen die eruit moeten. Het is een combinatie van al die zaken, die al te vaak blijven terugkeren. Dan moet je je afvragen of dat ooit wel helemaal zal verdwijnen. Als het te vaak terug komt, zit dat misschien teveel ingebakken bij bepaalde jongens. Het is de challenge voor deze groep om ondanks die mankementen resultaten te boeken. Ieder team heeft wel zijn mankementen, maar dat staat los van het feit dat je een resultaat kan halen. Als je daarvoor zorgt, zal een gemiste penalty niet meer als cruciaal aanzien worden. Nu worden die onder een vergrootglas bekeken. We moeten onszelf beter gaan belonen.”

“Wat het nemen van strafschoppen betreft, hebben we er nog altijd een paar die zich daar geen vragen bij stellen. Alleen moet je ze ook op het veld hebben. Bij veel anderen is er wel twijfel. Het is aan ons om daarop door te werken. Daar zijn we ook mee bezig. Iemand die zich geroepen voelt om strafschoppen te trappen, moet daar ook meer op oefenen. De spelers hebben dat nu ook zelf meer in handen genomen met de staff. Het feit dat ze daarmee aan de slag gaan, kan op de lange termijn alleen maar positieve gevolgen hebben.”

Volledig scherm © BELGA

