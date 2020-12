Vanhaezebrouck wil meer communicatie tussen spelers: “Hoorde vooral Duits tegen Hoffenheim”

AA GentEen dag na de pijnlijke nederlaag op het veld van Hoffenheim stond Hein Vanhaezebrouck de pers te woord. De coach van AA Gent hamerde op de communicatie tussen z'n spelers en had het ook over de beslissing om de zestiende finales van de beker te verschuiven naar begin februari: “Iedereen is daar ontevreden over.”

“Het is niet enkel voor AA Gent een probleem”, vertelde Vanhaezebrouck op z'n persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Standard van zondag. “Ik heb meerdere collega’s gehoord en iedereen is daar ontevreden over. De amateurploegen zitten in deze tijden inderdaad met problemen. Maar ook de profploegen komen met problemen te zitten. Dat zal het gevolg zijn.”

Vanhaezebrouck haalt nog een ander gevolg van de kalenderwijzigingen aan. “Vanaf de wedstrijd op Club Brugge tot die op OHL zullen wij vijf keer op verplaatsing spelen in zes wedstrijden. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Heel aangenaam”, was de oefenmeester van de Buffalo’s cynisch. “Ik doe een gok: uiteindelijk zal alles verschoven worden en zal eind januari blijken dat de bekerwedstrijden niet kunnen doorgaan.”

“Vooral Duits gehoord”

Vanhaezebrouck is nu een weekje aan de slag bij AA Gent. Welk beeld heeft hij intussen van de spelerskern? “Het is een brave groep, die misschien wel wat leiderschap mist. De communicatie kan een stuk beter, vind ik. Het is een groep met veel kwaliteit, maar de spelers moeten elkaar beter aanvoelen, en daar hoort communicatie natuurlijk bij. Het wordt een challenge. Ik hoorde tegen Hoffenheim vooral Duits en het kwam niet van die twee Duitsers bij ons. Ik heb niet veel Frans, Vlaams of Engels gehoord.”

Het viel Vanhaezebrouck tijdens de opwarming al op hoe vaak er gecoacht werd bij Hoffenheim, iets wat hij ook in België al zag. “Beerschot is daar ook een goed voorbeeld van. Ik heb enkele matchen gezien en het viel me op dat er bij Beerschot erg veel gebabbeld en georganiseerd wordt. Dat zijn zaken die opvallen zonder publiek. Elkaar sturen biedt een enorme meerwaarde. Daar moet bij ons beterschap in komen.”

“Standard is een gevaarlijke ploeg”

Ten slotte blikte Vanhaezebrouck ook al even vooruit naar de thuiswedstrijd van zondag tegen Standard. “Ze zijn goed begonnen aan de competitie en gaan door op dat elan. Standard heeft de afgelopen jaren sterk verjongd. Ze hebben een paar wedstrijden vaak gelijkgespeeld, maar je ziet dat zij veel automatismen hebben. De spelers weten perfect wat de kapstok is waar ze zich aan kunnen vastankeren. Daardoor kom je ook makkelijker door lastige periodes.”

“Het is een gevaarlijke ploeg, vind ik. Een wedstrijd tegen Standard is altijd moeilijk, zeker hier thuis. In het verleden wonnen we vaker en makkelijker op verplaatsing. Al herinner ik me ook dat we thuis kampioen zijn geworden tegen Standard.”

