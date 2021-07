Vanhaezebrouck wil AA Gent Europees weer op de kaart zetten: “Alles doen om poules te halen én te overleven”

“Wij hebben het ‘geluk’ dat we voor iedereen mogen starten met een Europese wedstrijd”, zegt Hein Vanhaezebrouck. “We hadden liever wat later in het verhaal gestapt, maar het is wat het is. We hebben vorig seizoen uiteindelijk nog een mooie vijfde plaats gehaald, die recht gaf op Europees voetbal. Dat was iets waar we naar uitkeken en nu zijn we daar. We hebben met Valerenga meteen een héél volwaardige tegenstander getroffen. Als ik de andere mogelijke opponenten zag bij de loting, dan is deze ploeg zeker twee keer zo sterk als alle andere. Valerenga is ook een ploeg die midden in het seizoen zit. Die zijn ingespeeld, terwijl een ploeg die er nu aan begint nog niet meteen in vijfde versnelling zit. Iedereen moet nog wat groeien. We hebben weliswaar een hele goeie voorbereiding afgewerkt. We hebben daarin ook voor sterke tegenstanders gekozen, om klaar te zijn voor Valerenga. We zijn ons ervan bewust dat dit stevige confrontaties worden, maar we hebben vertrouwen in onze ploeg. We moeten bij deze heen- en terugformule rekening houden met de nieuwe regels, waarbij het belang van de uitdoelpunten wegvalt.”

“We zitten nog niet in vijfde versnelling, maar ik hoop dat we toch al in vierde zitten en dat we dicht tegen die vijfde komen. Valerenga zit volop in competitie, die zitten in vijfde versnelling. Dit is Europees voetbal, dan moet je er staan om te overleven. We hebben naar dit moment toegewerkt. Als we iets willen betekenen, moeten we misschien wel tot in de achtste versnelling gaan. Wij willen er alles aan doen om in de poulefase te geraken én om die ook te overleven”.”

Volledig scherm © Photo News

Minder grote tenoren

Vanhaezebrouck kijkt met open vizier naar de nieuwe Conference League. “Naar interessante affiches toe is het iets minder in de Conference League, maar het blijft Europees voetbal. Wij nemen dat serieus op, anders moet je niet strijden voor die plaats. Had het ons niet geïnteresseerd, dan hadden we er beter aan gedaan om op de laatste speeldag van de play-offs in Mechelen te verliezen en hen Europees te laten spelen. In deze kwalificatiefase gaan we minder grote tenoren ontmoeten, maar eens in de poulefase gaan we toch wel een aantal interessante clubs tegenkomen. Het is altijd ons doel om ver te geraken. We hebben ooit overwinterd in de Champions League, Gent heeft dat de voorbije jaren ook twee keer gedaan in de Europa League. Het is nog een lange weg naar de poulefase, maar als we daar geraken, moeten we ook proberen te overwinteren.”

Vanhaezebrouck weet dat dit een belangrijk seizoen wordt voor de Belgische coëfficiënt én voor die van AA Gent. “Het is belangrijk dat die coëfficiënten opgekrikt worden, maar ik denk dat iedereen daarbij vooral aan zichzelf denkt. Zo hoort het ook: wij moeten niet denken aan de anderen, wij moeten ook niet naar hen wijzen. En diegenen die niet Europees spelen, moeten zéker al niet wijzen naar de anderen. Club Brugge, Genk, Anderlecht, Antwerp: ze kijken allemaal naar zichzelf, ze willen het allemaal goed doen in Europa. Als we daar allemaal in slagen, is dat goed voor onze Europese coëfficiënt. Het is belangrijk dat je een rechtstreekse Europese plaats kan behouden in de Champions League. Als onze kampioen voorrondes moet gaan spelen, wordt het een stuk moeilijker om in de poules te geraken. Dat is op dit moment vooral belangrijk voor Club Brugge, maar het is voor ons allemaal belangrijk om ons huidig aantal Europese vertegenwoordigers te behouden.”

Volledig scherm AA Gent versterkte zich onder meer met Gianni Bruno. © BELGA

In de laatste weken van de voorbereiding kon Vanhaezebrouck niet rekenen op Okumu, Bolat en Depoitre. “Depoitre heeft de laatste weken iets te weinig kunnen aansluiten bij de groep, maar we hopen wel dat hij in aanmerking kan komen voor volgende week. Bolat is intussen toch weer twee weken met de groep aan het trainen, hij zit bij de selectie. Okumu had nog wat achterstand, maar hij sluit ook aan bij de selectie.”

Naast Depoitre ontbreekt ook Yaremchuk, die niet in de Europese selectie zit en pas gisteravond terugkeerde van vakantie. “Maar ik denk dat wij offensief zeker méér dan voldoende offensieve kwaliteiten hebben”, aldus HVH. “We hebben daar met Gianni Bruno, Andrew Hjulsager en Vakoun Bayo ook een aantal spelers bij gekregen. Ik denk dat wij daar versterkt zijn. Er komt misschien nog wel iets bij, maar voorlopig denk ik dat dit meer dan volstaat om de resultaten te halen die wij willen halen. Of Bayo al klaar is voor 90 minuten, moeten we afwachten. Hij heeft dat bij ons nog niet gedaan, maar hij moet daar toch één keer mee beginnen.”

Vanhaezebrouck sluit overigens niet uit dat Yaremchuk toch nog in actie komt voor AA Gent. “UEFA voorziet dat je gedurende de transferperiode voor iedere kwalificatieronde een nieuwe lijst mag indienen. Dus is de kans nog altijd reëel dat Yaremchuk daarop komt. Van zodra hij hier is ga ik eens met hem spreken, om te horen hoe de situatie is en wat zijn verwachtingen zijn. Dan zien we wel of hij nog voor ons gaat spelen. Na dat gesprek gaan we meer weten.”

Lees ook:

Volledig scherm © BELGA