Vanhaezebrouck wijst z'n spelers op hun plichten: “Ze snappen het niet? Zelfs de materiaalman snapt het”

AA GentHein Vanhaezebrouck is in het vooruitzicht van de match tegen KV Oostende niet mals voor zijn spelersgroep. De coach van AA Gent blijft geloven dat er dit seizoen nog iets mogelijk is, op voorwaarde dat zijn spelers de nodige drive aan de dag leggen.

Terwijl AA Gent moet knokken om nog in play-off 2 te geraken, speelt KV Oostende verrassend voor een plaats in play-off 1. Hein Vanhaezebrouck is niet verrast door het succes dat de kustploeg dit seizoen boekt. “Ze hebben de tering naar de nering gezet. De nieuwe directie heeft jonge, ambitieuze en gedreven spelers gehaald. Spelers die moesten vechten én punten pakken voor hun centen, want anders hadden ze er niet veel. Dat maakt dat je een hongerige groep krijgt. Plaats daar de juiste coach bij, die staat voor drive, geloof in de jongeren en een specifieke aanpak. Dan heb je wat mij betreft vrij veel kans op een succesverhaal.”

“Ik herken mezelf daar een beetje in. De Vanhaezebrouck van in Kortrijk kreeg ook onbekende spelers ter beschikking. Ze kwamen uit diverse hoeken, sommigen werden geleend van grotere clubs. Maar er waren ook spelers bij die uit de Balkan kwamen, of vanuit derde en vierde klasse in Frankrijk. Die waren ook allemaal hongerig en gedreven, ze verdienden nog niet veel geld. Die maakten het de groten ook moeilijk, ze streden ieder jaar mee voor play-off 1 en ze haalden die ook een paar keer. Dat is het verhaal dat je nu in Oostende ook ziet met Blessin. Als je beschikt over een groep met drive, die wil groeien en zich wil bewijzen, dan kan je veel bereiken. Daar is KV Oostende dit seizoen een schoolvoorbeeld van.”

Vanhaezebrouck noemt daarbij elementen die dit seizoen in zijn groep al meermaals ontbraken: “Dat is een vergelijking die ik intern al gemaakt heb en nóg zal maken. Je hoeft niet jong te zijn om drive te hebben. Vincent Kompany was heel vaak geblesseerd, maar telkens als hij fit was, droop de drive er vanaf. Kijk naar Lukaku. Of naar Lewandowski en Möller: dat zijn mannen die een stuk in de dertig zijn, maar waar er ongelooflijk veel drive van afdruipt. Drive is van alle leeftijden. Maar het is wél een heel belangrijk gegeven in het voetbal.”

Gentse fans hadden het woensdag na de bekermatch in Eupen moeilijk met de drive waarmee de Buffalo’s de tweede helft aangevat hadden. “Ik heb net dezelfde analyse gemaakt, die fans hebben 100% gelijk”, aldus HVH. “Ik ga over de beker niet meer spreken, die is weg. Maar ik wil wel naar de toekomst kijken en er lessen uit trekken. Het is gedaan met telkens na een match te zeggen: ‘We weten niet hoe dit komt’. Want dat verhaal heb ik hier al dikwijls gelezen, ook onder de vorige coaches, van spelers die zeggen dat ze niet goed snappen hoe het allemaal kon gebeuren.”

“Ik kan u zeggen: ik snap het wél. Ik weet niet wat de vorige coaches hebben gedaan, maar ik heb al héél veel dingen aangegeven waarom het fout liep. Als je dat moet blijven doen, is dat geen goed teken. Ik heb er genoeg van dat men iedere keer afkomt met de story van ‘we weten niet waarom’. Ze weten het maar al te goed. Ik snap supporters die zeggen dat we dit seizoen maar moeten vergeten en dat we ons moeten focussen op volgend seizoen. Ik leef ongelooflijk mee met die mensen, die niet langer hun nagels afbijten, maar intussen al hun vingers aan het opeten zijn met hetgeen ze week na week zien.”

“Wees maar zeker: ik zit ook mijn kas op te vreten. Maar ik weiger om nu al de focus op volgend seizoen te leggen. Er zijn nog zes matchen voor ons, ik wil er nog alles aan doen om daar toch nog iets van te maken. We moeten vechten voor wat we waard zijn, beginnen met plaatsen te winnen. We komen nu tegen goeie ploegen als Oostende en Club Brugge, die dit seizoen al bewezen hebben dat ze er staan. Maar ik heb tegen mijn groep ook al gezegd: ‘Ik ben eens benieuwd wat we gaan kunnen doen tegen die ploegen’. Ik geef niet op. Ik wíl ook niet opgeven.”

“Ik snap niet goed dat er spelers zijn die zeggen: ‘Eupen was de match van het jaar, als we die niet konden winnen is ons seizoen naar de knoppen’. Néén hé. We liggen uit de beker, maar er is nog altijd een ander front waarop we strijden. Er is nog altijd iets, al is het maar uw eergevoel om toch minstens bij de eerste acht te eindigen. Ik loop ongemakkelijk rond, ik moet mij af en toe inhouden. De overwinningen tegen Charleroi en Moeskroen zorgden ervoor dat we in een goede flow zaten, ook met onze eerste helft in Eupen was niets verkeerd. Maar hoe we daarna wegzakken, dáar heb ik een probleem mee. Dat dit alsmaar blijft gebeuren en dat men achteraf verklaart dat men niet weet hoe dat gekomen is… Het was overduidelijk, ook de supporters hebben dat gezien. Zelfs mijn materiaalman heeft er me over aangesproken. Hij heeft begrepen wat ik had gevraagd bij de rust, hij kon de manier waarop de spelers uit de kleedkamer kwamen ook niet snappen.”

De vraag is dan maar: wat is er realistisch gezien nog mogelijk voor dit AA Gent? “Play-off 2 is sowieso nog realistisch”, vindt Vanhaezebrouck. “Play-off 1 mathematisch ook nog, het is niet dat we daar zover afzitten. Een paar weken geleden heb ik er nog met de groep over gesproken dat ik geloofde in die optie. ‘I still believe’, ik blijf een ‘believer’. Ik blijf gaan voor het maximum. Maar klink ik dan realistisch? Neen, als je ziet welke mankementen er bij ons telkens weer voorkomen. Is het niet in het begin van de match, dan is het wel in de tweede helft. Dan moet je gaan zeggen: ‘Coach, je bent utopisch aan het spreken’. Want dat zou betekenen dat we zes keer zouden moeten winnen, of maximum een keer gelijkspelen. We hebben dat dit seizoen nog niet één keer gekund. Waarom zou dat nu plotseling wel gaan, als je net uitgeschakeld bent in de beker?”

“Het zou kunnen als daar een team staat met eergevoel, met drive, met geloof in mekaar, met mekaar stuwen en oppeppen. Ja sorry, dat zijn net de elementen die ik te vaak mis. Maar ik blijf erin geloven en ik blijf mijn spelers pushen, pushen en nog eens pushen om daar toch maar iets aan te doen. (zucht) ‘Who knows’. We doen er vanuit de staff alleszins alles aan om na de 6 resterende wedstrijden nóg 6 of 7 matchen te kunnen spelen.”

